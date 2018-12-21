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Найдено 2800-летнее арамейское заклинание 

Российская Газета + ещё 1 2 часа назад
Фото: Roberto Ceccacci/Courtesy of the Chicago-Tübingen Expedition to Zincirli
В Турции при раскопках на месте древнего святилища в Зинкирли археологи обнаружили каменный контейнер, на котором было начертано таинственное заклинание.
Как сообщает Live Science, текст выполнен на арамейском языке. В нем описывается некое существо, способное производить огонь. Перевести его название можно как "пожиратель".
Находка была сделана в августе 2017 года в небольшом здании, в котором, предположительно, находился храм. Текст был написан человеком, который практиковал магию. Его звали "Рахим, сын Шададана".
Кровь "пожирателя" использовалась для лечения человека, которого "пожирает огонь". Правда, неясно, давал ли маг кровь пациенту в составе зелья или кровью было обмазано тело больного.
"Текст сопровождается серией иллюстраций различных существ, в том числе таких, которые выглядят как сороконожка, скорпион и рыба, — говорит соавтор исследования профессор Мадад Ричи из Чикагского университета. — Иллюстрации выполнены на обеих сторонах контейнера".
По его словам, иллюстрации показывают, что "пожиратель" на самом деле мог быть скорпионом или многоножкой. А "огнем" могла быть боль от укуса "пожирателя".
Кстати, обе части магического заклинания содержали рисунки скорпиона и сороконожки.
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Наука , Наука и техника , Находка , Турция
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