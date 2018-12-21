Найдено 2800-летнее арамейское заклинание

Турции при раскопках на месте древнего святилища в Зинкирли археологи обнаружили каменный контейнер, на котором было начертано таинственное заклинание.

Как сообщает Live Science, текст выполнен на арамейском языке. В нем описывается некое существо, способное производить огонь. Перевести его название можно как "пожиратель".

Находка была сделана в августе 2017 года в небольшом здании, в котором, предположительно, находился храм. Текст был написан человеком, который практиковал магию. Его звали "Рахим, сын Шададана".

Кровь "пожирателя" использовалась для лечения человека, которого "пожирает огонь". Правда, неясно, давал ли маг кровь пациенту в составе зелья или кровью было обмазано тело больного.

"Текст сопровождается серией иллюстраций различных существ, в том числе таких, которые выглядят как сороконожка, скорпион и рыба, — говорит соавтор исследования профессор Мадад Ричи из Чикагского университета. — Иллюстрации выполнены на обеих сторонах контейнера".

По его словам, иллюстрации показывают, что "пожиратель" на самом деле мог быть скорпионом или многоножкой. А "огнем" могла быть боль от укуса "пожирателя".

Кстати, обе части магического заклинания содержали рисунки скорпиона и сороконожки.