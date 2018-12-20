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Найдена планета, усыпанная драгоценным камнями 

Ридус 2 часа назад
Фото: © Wikipedia
Группа ученых из Цюрихского и Кембриджского университетов опубликовали исследование, в котором ученые рассказали, что есть вероятность существования планеты, ядро и кора которой полностью покрыты драгоценными камнями.
Это может быть планета-сверхземля, которая сформировалась очень близко к своей звезде и имеет алюминиево-кальциевое ядро и кору, предполагают ученые.
Не секрет, что планеты образуются вокруг молодой звезды из остывающих остатков ее газопылевого облака. С помощью центробежных сил и гравитации происходит разделение вещества в этом облаке.
Оно делится на более массивные элементы, которые располагаются ближе к звезде и дают начало небольшим каменистым планетам вроде Земли или Марса, а легкие элементы формируют газовые и ледяные гиганты, такие как Юпитер или Уран.
Последние исследования экзопланет показывают, что большинство из них относится к классу сверхземель, образовавшихся в областях, богатых железом и кремнием, на которые приходится большая часть их массы.
В новом исследовании под руководством Кэролин Дорн ученые доказали, что в некоторых более горячих областях протопланетного облака могут формироваться планеты, богатые кальцием и алюминием, содержащие также магний и кремний, но почти лишенные железа.
Но ядро таких планет не может создать большое магнитное поле, так как из-за этого произойдет остывание небесного тела. Новые данные позволили ученым выделить отдельный класс сверхземель, которые родились в горячей близости звезды и содержат алюминиево-кальциевое ядро.
Согласно нашим расчетам, плотность таких планет должна быть на 10−20% меньше плотности Земли. Больше всего под такой критерий подходит экзопланета HD219134 b, расположенная в созвездии Кассиопея, в 21 световом годе от нас, — пояснили ученые.
Эту экзопланету обнаружил аппарат HARPS-N, установленный на телескопе Telescopio Nazionale Galileo на Канарских островах.
Она находится очень близко к своей звезде, а полный ее годовой оборот совершается всего за трое земных суток.
Мы предполагаем, что планета сверкает алым и голубым, рубинами и сапфирами, ведь эти драгоценные камни — производные оксида алюминия, повсеместно распространенного на этой планете, — заключила Кэролин Дорн.
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Наука , Статьи
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