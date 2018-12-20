В Ломбардии обнаружен новый род хищных динозавров

Обнаруженные в итальянской Ломбардии останки хищного динозавра принадлежат неизвестному ранее роду древних гигантских рептилий — Saltriovenator zanellai, выяснили учёные. Палеонтологи исследовали кости доисторического ящера, обнаруженные в 80 км к северу от Милана . Оказалось, что S. zanellai весом около тонны обитал на Земле 198 млн лет назад. Уникальное строение кисти гиганта юрского периода позволило исследователям восполнить пробелы в знаниях об эволюции конечностей динозавров и даже крыльев птиц.

Учёным редко удаётся обнаружить останки хищных рептилий, обитавших в нижнем юрском периоде (201—174 млн лет назад). Однако палеонтологам из городского музея естествознания в Милане повезло — в 80 км к северу от Милана они нашли кости, принадлежавшие не известному ранее роду динозавров — Saltriovenator zanellai.

S. zanellai является представителем цератозавров — инфраотряда (систематической группы между подотрядом и семейством) хищных динозавров. О ранних цератозаврах известно немногое: они передвигались на двух ногах, обладали короткими четырёхпалыми передними конечностями, челюстями с острыми зубами и небольшим костяным рогом на морде, из-за которого и получили своё название (цератозавр в переводе с латинского — «рогатый ящер»).

Однако теперь итальянским палеонтологам удалось восполнить пробелы в истории и эволюции этих рептилий. S. zanellai, живший в Ломбардии 198 млн лет назад, оказался не только старейшим из всех известных на сегодняшний день цератозавров, но и самым древним крупным хищным динозавром.

Рост доисторического гиганта достигал 3 м, длина туловища — 7,5 м. Динозавр, весивший около 1 т, обладал крепкими зубами (4,5 см) и мощными пальцами с острыми когтями на всех четырёх конечностях. Авторы исследования назвали его «страшным „боевым оружием“ на заре юрского периода».

Учёным также удалось определить, что обнаруженному S. zanellai на момент гибели было 24 года. Однако, как было установлено ранее, представители крупных видов динозавров в этом возрасте ещё продолжают расти. Исходя из этого, палеонтологи предположили, что взрослые особи S. zanellai были на порядок крупнее.

По словам исследователей, крайне важно и то, что результаты их работы помогли восполнить пробелы в эволюции крыльев птиц, ведь возможность проследить ранний этап развития кисти у хищных динозавров предоставилась впервые.

У S. zanellai было всего четыре пальца (условно их можно сравнить с человеческими — противопоставленный остальным большой, а также указательный, средний и безымянный). На крайнем, «безымянном» пальце не было когтя.

«Хищные динозавры когда-то обладали пятипалыми конечностями и передвигались на четырёх ногах. В ходе эволюции эти рептилии встали на две ноги, два пальца у них редуцировались, а передние конечности адаптировались к ловле добычи. Позже у некоторых из этих ящеров-птиц развились крылья», — отметил соавтор исследования, палеонтолог из Болонского университета Андреа Кау.

На сегодняшний день существуют две гипотезы, объясняющие эволюцию крыльев. Согласно первой, крыло появилось в результате слияния первого, второго и третьего пальцев передних конечностей динозавров. Согласно второй, крыло развилось благодаря слиянию второго, третьего и четвёртого пальцев у ранних хищных динозавров.