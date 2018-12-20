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Лорды дали добро на клонирование человека 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: DAILYSTAR.CO.UK
18 лет назад, 20 декабря 2000 года, парламент Великобритании одобрил клонирование, но исключительно в медицинских целях.
Первое клонированное млекопитающие животное — овечка Долли, которая стала генетической копией овцы-донора клетки. Этот эксперимент был поставлен в 1996 году учёными Яном Вилмутом и Китом Кэмпбеллом в Рослинском институте (Шотландия). После ряда успешных экспериментов и новационных усовершенствований технологии были проведены клонирования из соматических клеток различных животных. Овец на подиуме клонирования потеснили коровы, кошки, олени, собаки, лошади, быки, кролики, крысы и обезьяны. Следующим после обезьяны объектом клонирования, естественно, стал человек.
И 20 декабря 2000 года палата лордов Великобритании одобрила правительственный законопроект, позволяющий использовать клонированные эмбрионы человека в медицинских целях. За это проголосовали 212 членов верхней палаты национального парламента против 92.
Таким образом, Великобритания стала первой в мире страной, где было легализовано клонирование эмбриона человека. Клетки эмбрионов должны использоваться для борьбы с тяжёлыми заболеваниями: рака, лейкемии и болезни Паркинсона.
Обсуждение законопроекта носило драматический характер. Сторонники клонирования настаивали, что скорейшее принятие билля — это вопрос жизни и смерти для многих людей. Однако многие лорды призывали к терпению и осторожности.
Против планов правительства выступили глава англиканской церкви архиепископ Кентерберийский, главы основных религиозных конфессий Соединённого Королевства, а также духовный лидер тибетцев Далай-лама. По их мнению, использование клонированного эмбриона ставит ученых выше Бога — творца человека, что недопустимо ни с этической, ни с моральной точки зрения.
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