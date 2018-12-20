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Ученые придумали новые батарейки 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Крошечные неупорядоченные частицы оксидов магния и хрома могут стать ключом к новой технологии накопления энергии в магниевых аккумуляторах. Исследователи Иллинойского университета в Чикаго и UCL убеждены, что технология позволит создать батареи с емкостью, намного превосходящей обычные литий-ионные элементы питания. Результаты исследования опубликовал портал Phys.org.
Новый метод предполагает изготовление материала, который может обратимо хранить ионы магния при высоком напряжении, что является определяющей характеристикой катода. Пока разработка находится еще на начальной стадии, но специалисты убеждены, что это значительный шаг в процессе отказа от литий-ионных и переходе на магниевые аккумуляторы.
«Литий-ионные технологии достигают предела своих возможностей, поэтому важно искать другие химические составы, которые позволят нам создавать аккумуляторы с большей емкостью хранения и более тонкой конструкцией», — сообщил один из руководителей проекта доктор Ян Джонсон.
Ученый пояснил, что технология магниевых батарей была предложена в качестве возможного решения для обеспечения более продолжительного срока службы аккумуляторов для телефонов и электромобилей, но найти практический материал для использования в качестве катода было непросто.
Магниевые аккумуляторы будут не только более емкими, но и более безопасными. Кроме того, после завершения исследований, ученые смогут создавать элементы питания очень маленькими и тонкими, что окажет значительное влияние на дизайн, например, смартфонов.
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