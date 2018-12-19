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В древней Японии делали керамику с жуками 

Индикатор 4 часа назад
Фото: Живой кукурузный долгоносик (слева) и жук долгоносик, использованный в керамическом изделии (справа) Prof. Hiroki Obata
Археологи обнаружили на территории Японии сосуд, в дизайне которого использовались сотни жуков кукурузных долгоносиков. Керамическое изделие относится к позднему периоду Дземон, его возраст оценивается в 3300—4500 лет. Результаты опубликованы в Journal of Archaeological Science: Reports.
Кукурузные долгоносики (Sitophilus zeamais) — это представители подсемейства жуков трубконосиков. Это злостные вредители риса и других зерновых культур. Их следы неоднократно находили на древней японской керамике, причем на них приходится около 90% всех обнаруженных следов насекомых. Возраст наиболее древней керамики с отпечатками жуков оценивается в 10 000 лет, что говорит о наличии крупных запасов еды и теплых помещений на протяжении всего года задолго до начала культивации риса в Японии.
В новой работе детально описывается найденная в 2016 году на острове Хоккайдо керамическая ваза. Компьютерная томография собранных осколков позволила найти полости от тел 417 взрослых жуков. По оценкам авторов, изначально изделие было создано из глины, в которой находился 501 кукурузный долгоносик. Зачем нужно было замешивать жуков в глину, ученые точно не знают, но предполагают, что у этого был ритуальный смысл. Возможно, таким образом гончары надеялись на хороший урожай в следующем году.
Сравнение размеров тел 337 кукурузных долгоносиков, найденных в керамике из разных частей страны, позволило найти заметное различие: на востоке Японии жуки оказались на 20% больше, чем в западной. Скорее всего, причина заключается в различной ценности запасаемой в разных частях еды: сладких каштанов на востоке и желудей на западе. Так как обнаруженные жуки достаточно велики, а каштан тогда не рос на Хоккайдо, это указывает на то, что товары в то время уже транспортировали между островами, через пролив Цугару. В их числе могли быть и зараженные орехи.
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