В древней Японии делали керамику с жуками

Археологи обнаружили на территории Японии сосуд, в дизайне которого использовались сотни жуков кукурузных долгоносиков. Керамическое изделие относится к позднему периоду Дземон, его возраст оценивается в 3300—4500 лет. Результаты опубликованы в Journal of Archaeological Science: Reports.

Кукурузные долгоносики (Sitophilus zeamais) — это представители подсемейства жуков трубконосиков. Это злостные вредители риса и других зерновых культур. Их следы неоднократно находили на древней японской керамике, причем на них приходится около 90% всех обнаруженных следов насекомых. Возраст наиболее древней керамики с отпечатками жуков оценивается в 10 000 лет, что говорит о наличии крупных запасов еды и теплых помещений на протяжении всего года задолго до начала культивации риса в Японии.

В новой работе детально описывается найденная в 2016 году на острове Хоккайдо керамическая ваза. Компьютерная томография собранных осколков позволила найти полости от тел 417 взрослых жуков. По оценкам авторов, изначально изделие было создано из глины, в которой находился 501 кукурузный долгоносик. Зачем нужно было замешивать жуков в глину, ученые точно не знают, но предполагают, что у этого был ритуальный смысл. Возможно, таким образом гончары надеялись на хороший урожай в следующем году.

Сравнение размеров тел 337 кукурузных долгоносиков, найденных в керамике из разных частей страны, позволило найти заметное различие: на востоке Японии жуки оказались на 20% больше, чем в западной. Скорее всего, причина заключается в различной ценности запасаемой в разных частях еды: сладких каштанов на востоке и желудей на западе. Так как обнаруженные жуки достаточно велики, а каштан тогда не рос на Хоккайдо, это указывает на то, что товары в то время уже транспортировали между островами, через пролив Цугару. В их числе могли быть и зараженные орехи.