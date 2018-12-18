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Найдена новая опасность вкусной еды 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Ученые Городского университета Манчестера (Великобритания) пришли к выводу, что употребление фастфуда повышает риск развития депрессии на 40 процентов. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Специалисты проанализировали данные, полученные в ходе 11 исследований, посвященных поиску связи между депрессией и употреблением пищи, способствующей воспалительным процессам. Во всех обследованиях участвовали более ста тысяч добровольцев в возрасте 16-72 года, включая жителей США, Австралии, Европы и Средней Азии.
Испытуемые заполняли пищевые опросники с целью определения их рациона питания. Кроме того, была установлена склонность добровольцев к депрессии и депрессивному состоянию на основе наличия симптомов психического расстройства, самонаблюдения или факта употребления антидепрессантов. Каждому участнику был присвоен определенный диетический индекс воспаления, показывающий, какую долю в его рационе составляет нездоровая пища.
Оказалось, что любители фастфуда и другой вредной еды с большим количеством углеводов и жиров в 1,4 раза чаще страдали от депрессии или похожих симптомов. Риски не зависели от пола и возраста, а также времени наблюдения. Хотя ученые допускают, что причинно-следственная связь может быть другой, пища, богатая клетчаткой и полезными веществами, может способствовать снижению риска развития психических расстройств.
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