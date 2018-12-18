Валдайское озеро покрылось кристаллическими «цветами» 

Миллионы кристаллов, похожих на цветы, покрыли Валдайское озеро в национальном парке в Новгородской области. Причиной природного явления, по словам директора парка Николая Соколова, мог стать перепад температур.
Дело в том, что воздух всего за сутки похолодел почти на 20 градусов. Накануне озеро активно «парило», а в безветренную и холодную погоду стало покрываться тонким льдом, образующем кристаллы.
Подобное «цветение» на водоёмах — явление недолговечное. Кристаллы исчезают при усилении ветра, потеплении или снегопаде, сообщает «Интерфакс».