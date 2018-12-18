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Ученые узнали размеры домашних кошек во времена викингов 

Российская Газета + ещё 3 1 час назад
Останки различных животных времен викингов были обнаружены во время археологических раскопок в Дании. Наибольший интерес ученых вызвали скелеты кошек.
Изучив их, специалисты пришли к выводу, что современные домашние кошки на 16% крупнее своих древних сородичей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Tech Times.
Обычно одомашненные животные уменьшаются в размерах, но с кошками этого не произошло. Наоборот зафиксировано не только увеличение массы тела, но и размера зубов, которые стали больше на 5,5%.
По мнению ученых это связано с улучшением качества пищи кошек и увеличением ее количества — сегодня кошек любят и заботятся о них. Во времена викингов кошки чаще всего использовались для ловли грызунов и не претендовали на заботу.
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