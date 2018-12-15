В Египте нашли нетронутую гробницу возрастом более четырех тысяч лет

Нетронутую древнеегипетскую гробницу возрастом более четырех тысяч лет обнаружили археологи в районе некрополя Саккара под Каиром , сообщил министр по делам памятников древности Египта Халед аль-Аннани в ходе презентации очередного археологического открытия.

По его словам, гробница принадлежит высокопоставленному чиновнику, жившему при правлении пятой династии фараонов Древнего Египта (примерно, в 2504—2347 годах до нашей эры).

"Это одна из наиболее красивых и наиболее значительных находок, сделанных в 2018 году, благодаря ее цветным росписям, скульптурам, а также тому факту, что она обнаружена неразграбленной", — заявил министр.

Аль-Анани пояснил, что возраст гробницы составляет более четырех тысяч лет. Министр добавил, что ученые поднимут из гробницы все артефакты для их дальнейшего изучения.

В археологическом комплексе Саккара в окрестностях египетской столицы находится древнейший некрополь, первые захоронения которого относятся еще к I династии фараонов (XXXI — XXIX века до нашей эры). Одним из самых знаменитых памятников Саккары считается ступенчатая пирамида Джосера.