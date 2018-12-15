Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Египте нашли нетронутую гробницу возрастом более четырех тысяч лет 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Egyptian Ministry of Antiquities
Нетронутую древнеегипетскую гробницу возрастом более четырех тысяч лет обнаружили археологи в районе некрополя Саккара под Каиром, сообщил министр по делам памятников древности Египта Халед аль-Аннани в ходе презентации очередного археологического открытия.
По его словам, гробница принадлежит высокопоставленному чиновнику, жившему при правлении пятой династии фараонов Древнего Египта (примерно, в 2504—2347 годах до нашей эры).
"Это одна из наиболее красивых и наиболее значительных находок, сделанных в 2018 году, благодаря ее цветным росписям, скульптурам, а также тому факту, что она обнаружена неразграбленной", — заявил министр.
Аль-Анани пояснил, что возраст гробницы составляет более четырех тысяч лет. Министр добавил, что ученые поднимут из гробницы все артефакты для их дальнейшего изучения.
В археологическом комплексе Саккара в окрестностях египетской столицы находится древнейший некрополь, первые захоронения которого относятся еще к I династии фараонов (XXXI — XXIX века до нашей эры). Одним из самых знаменитых памятников Саккары считается ступенчатая пирамида Джосера.
Последние новости
Как в России отреагировали на признание Бутиной В Финляндии рассказали о позиции страны по "Северному потоку — 2" Снявшийся с Порошенко десантник объяснил появление шеврона СС на форме
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ готова прекратить ж/д сообщение с Украиной151
«Загнанная крыса»: в Раде раскрыли планы Порошенко225
В Крыму произошло ЧП121
Сегодня в Москву придет арктический холод8
Глава Пентагона проигнорировал Шойгу464
Видео
01:04
Сегодня в Москву придет арктический холод
Погода Новости Москвы
11:38
«Загнанная крыса»: в Раде раскрыли планы Порошенко
В мире Статьи
Путин проводит заседание Совета по культуре и искусству
Политика
01:41
На Марсовом поле погасили Вечный огонь
Общество
00:52
Петросян рассказал о горе
Шоу-бизнес
02:25
РФ готова прекратить ж/д сообщение с Украиной
Политика Украина
00:16
Разоблачение редактора: «Битва экстрасенсов» дурачит зрителей
Шоу-бизнес
00:39
В Крыму обратились с призывом к ЕС
Политика
06:51
Глава Пентагона проигнорировал Шойгу
Армия Другое
02:42
«Заминируем Севастополь»: что придумали британские чиновники
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение