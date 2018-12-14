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Кукуруза одомашнивалась несколько раз 

Популярная механика 9 часов назад
Фото: Популярная механика
Известное и очень вкусное растение было когда-то одомашнено аборигенами Америки, и, до прихода европейцев, успело распространиться на пространстве от Амазонки до реки Св. Лаврентия.
Традиционно считалось, что родиной кукурузы был юг Мексики, там ее возделывание началось 7-12 тысяч лет назад и оттуда полезное растение потом распространилось в стороны в виде, более-менее напоминающем современный.
Относительно дикого предка кукурузы существуют разные мнения, но чаще всего им считается теосинте (Euchlaena mexicana) — однолетнее растение с высокими вертикальными стеблями, формирующее похожие на кукурузные початки, только очень маленькие. Употреблять их в пищу можно, но очень сложно, причем не из-за размера, но потому, что зерна имеют очень плотную и прочную оболочку. При этом теосинте очевидно является близким родственником кукурузы — растения скрещиваются, давая жизнеспособное и плодовитое потомство.
Тем не менее, похоже, что история одомашнивания кукурузы была сложнее. К такому выводу пришли генетики, изучившие более 100 сортов современной кукурузы, произрастающих на всей территории Северной и Южной Америки, в том числе 40 новых сортов — многие из восточных низменностей Южной Америки. С другой стороны предметом изучения и анализа были геномы 11 древних растений, в том числе девять вновь секвенированных археологических образцов.
Команда проследила генетические взаимоотношения между растениями и обнаружила несколько различных линий, каждая из которых имеет свою степень сходства с общим предком, теосинте. Другими словами, последние этапы одомашнивания кукурузы, в ходе которых она приобрела свой нынешний вид и вкусный початок, происходили не один раз и в более чем одном месте.
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