На мировой экологии поставлен черный крест

Польше , в городе Катовице , вот уже десять дней идет 24-я конференция стран Климатической конвенции ООН (COP24). Для Польши это, кстати, не первый опыт приема конкретного саммита, ранее она уже дважды выступала в роли хозяйки: в 2008 году аналогичное мероприятие проводилось в Познани , а в 2013-м — в Варшаве . Видимо, Польше нравится.

Вообще, Рамочная конвенция ООН об изменениях климата (РКИК) вступила в силу в 1994 году, тогда же к ней присоединилась и наша страна. Суть деятельности этой группы, куда, помимо России , входят также еще около 180 государств мира, включая США , заключается в борьбе с потеплением климата на планете. Согласно докладам экологов, в частности межправительственной группы экспертов, ожидается, что средняя температура на Земле повысится в среднем на полтора градуса Цельсия, что может привести к катастрофическим последствиям для климата и планетарных экосистем. Согласно общепринятой концепции, в глобальном потеплении виноват сам гомо сапиенс, который с каждым годом все более наращивает свою техногенную активность, тем самым увеличивая выбросы углекислого газа в атмосферу. Специальная комиссия Евросоюза загодя подсчитала и выпустила доклад о крайней необходимости свести выбросы углекислого газа к нулю уже на рубеже 2050 года. Не подумайте, что все ограничилось одними страшилками. В рамках этой самой непримиримой борьбы различные международные организации выделяют (или по крайней мере заявляют о такой готовности) весьма внушительное финансирование. Так, только Всемирный банк грозится в ближайшие пять лет потратить на борьбу с потеплением 200 миллиардов долларов, всего же бюджет борцов за все зеленое против всего черного через десять лет может составить 300 миллиардов.

"Почему же у сегодняшней статьи такое название?" — удивленно спросит внимательный читатель. Сейчас поясним.

Нынешняя конференция едва ли случайно проводится в городе Катовице. Это угольная столица Польши и по совместительству город-побратим Донецка . Польша вообще одна из самых углезависимых стран мира, 81% всей государственной электроэнергии вырабатывается из угля, в подавляющем большинстве собственного, а все недостающее поляки закупают у побратимов в ДНР. В Польше мощнейшая угледобывающая отрасль, в которой трудится около миллиона человек. На сравнительно скромной территории страны расположены сразу три угольных бассейна: Верхне— и Нижнесилезский, а также Люблинский. Запасы каменного угля оцениваются в 4,2 миллиарда тонн, а бурых углей — в 1,6 миллиарда. Польша в масштабах Европы по объемам добычи черного золота уступает только Германии, но если немцы активно решают собственные энергетические нужды при помощи трубопроводных "потоков", то у поляков выбор вариантов невелик. Чтобы понять степень зависимости этой восточноевропейской страны от ископаемых типов топлива, приведем пару наглядных цифр. Польша при пятикратно меньшем населении и несравнимо меньших территориях с критически холодным климатом добывает в год около 140 миллионов тонн угля. Россия, у которой есть и знойная Сибирь, и приполярный Урал, и прочие "курортные" регионы каждый размером с целую Польшу, добывает угля всего в два раза больше. При этом поляки свой уголь используют без остатка, а мы еще умудряемся его продавать за рубеж в промышленных объемах. Мы не знаем точно, возможно, это у хозяев конференции такое тонкое чувство юмора, но экологи и борцы за экологию в этом году собрались всего в двух часах езды от энергетического монстра — Белхатувской ТЭС, самой крупной тепловой станции в Евросоюзе и четвертой по мощности в мире (титанические 5,4 гигаватта).

В каком-то смысле этот факт иллюстрирует общую картину с отказом от угольной энергетики. Хотя РКИК и подписана большинством стран мира, это же самое большинство отнюдь не спешит его выполнять. Например, многие ключевые игроки мирового энергетического рынка, включая Россию и Иран, Парижское соглашение подписали, но так и не ратифицировали. В угольной Мекке — Австралии — действующие власти вообще прямо отказываются от выполнения условий РКИК. С Соединенными Штатами ситуация еще более занятная. Год назад все СМИ облетела сенсационная новость о том, что Америка вышла из Парижского соглашения. Это не совсем так. Да, Дональд Трамп действительно подписал 1 июня 2017 года указ о выходе, но, по действующим условиям, фактический выход состоится не ранее 4 ноября 2020-го. Это следующий день после выборов президента США. В этой связи на конференции есть представители всех стран-участниц, но единства мнений пока не наблюдается.

Вообще, конференцию предварил скандал. Буквально в первый же день представители Польши "наехали" на Greenpeace и Германию. Последнюю обвинили в заигрывании с Россией и преследовании собственных интересов в ущерб общеевропейскому курсу и мировой экологии. В ответ Climate Action Network вручила полякам антинаграду «Ископаемое года». Ее ежегодно вручают странам, ведущим наиболее деструктивную политику в вопросах защиты экологии. Мяч перешел на сторону поляков — и тут в игру вступил капитан команды Анджей Дуда . Он практически открыл новую главу в мировой энергетике, сказав, что добыча и использование угля никоим образом не влияют на ухудшение экологии. В общем, с первого дня в конференц-залах витал дух единения и взаимосогласия.

Невероятно, но в ходе дальнейших дебатов все внезапно уперлось в деньги. Так, например, представители Индии и ряда африканских стран в очередной раз подняли вопрос о неравномерности распределения финансовой нагрузки: развивающиеся экономики и так несут повышенные риски и расходы, и хорошо бы переложить их часть на развитые страны вроде Китая и США. Китайцы в свойственной им манере промолчали, а вот личный советник Трампа по вопросам международной энергетики Уэллс Гриффит заявил с высокой трибуны дословно следующее: "Мы абсолютно уверены, что ни одна страна не должна выполнять условия Парижского соглашения в ущерб национальной экономике". Его мысль поддержал и развил представитель Австралии Патрик Саклинг: "В обозримом будущем именно ископаемые виды топлива будут основным источником мировой энергии". Суть данного тандема в том, что если Америка времен Барака Обамы всеми силами пыталась позеленеть, то активно копающая уголь Австралия таких попыток даже не имитировала. Затем в Белом доме воцарился Дональд Трамп с лозунгом "Make America great again", над которым не посмеялся только ленивый, а нужно было не острословить, а почитать предвыборную программу. В ней черным по белому сказано, что США совершают полный разворот и вновь делают ставку на ископаемые типы топлива, в первую очередь уголь. Все эти положения затем нашли письменное и практическое воплощение в стратегической программе America's First Energy Plan.

Под занавес климатического фестиваля взаимопомощи и согласия США в едином строю с Саудовской Аравией, Кувейтом и Россией отказались принимать коллективную программу уменьшения выбросов, рассчитанную до 2030 года.

В завершение скажем, что если кто и может спать спокойно, так это российские угольщики. Работы на ближайшие десятилетия у них будет чрезвычайно много. Что же касается многострадальной экологии, то тут надо либо действительно за нее бороться, либо перестать имитировать бурную деятельность.