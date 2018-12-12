В Польше раскрыли убийство 8000-летней давности

Команда археологов и антропологов установила причину гибели человека возрастом около 8000 лет, чей расколотый и сожженный череп был обнаружен полвека назад при раскопках на берегу реки Нарев на северо-востоке Польши

Как уточняет Live Science, 50 лет назад были обнаружены обожженные фрагменты черепа. Сложив их, ученые поняли, что смерть древнего человека была насильственной. Причем до последнего времени открытие считалось достоверным подтверждением практики каннибализма.

Только сейчас при помощи сканирующего электронного микроскопа и компьютерной томографии удалось установить истину. На костях исследователи обнаружили следы заживления ран. Они считают, что несчастный прожил еще около недели после того, как получил тяжелые травмы головы.

Это опровергает гипотезу о каннибализме, но подтверждает гипотезу о том, что мужчина был убит. Он жил около 8000 лет назад и, вероятно, был охотником. На это указывают кремниевые орудия, найденные рядом с останками.

К слову, после смерти тело убитого было предано огню, возможно, это был погребальный ритуал. Также установлено, что на момент смерти мужчине было примерно 20 лет — солидный возраст для того периода времени.

"Что касается травмы головы, то ее причина очевидна, — говорит антрополог Яцек Томчик из Университета кардинала Стефана Вышинского в Варшаве. — Судя по отметинам на черепе, охотник получил очень сильный и неожиданный удар острым оружием".