Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Польше раскрыли убийство 8000-летней давности 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Jacek Tomczyk / The University of Cardinal Stefan Wyszynski in Warsaw
Команда археологов и антропологов установила причину гибели человека возрастом около 8000 лет, чей расколотый и сожженный череп был обнаружен полвека назад при раскопках на берегу реки Нарев на северо-востоке Польши.
Как уточняет Live Science, 50 лет назад были обнаружены обожженные фрагменты черепа. Сложив их, ученые поняли, что смерть древнего человека была насильственной. Причем до последнего времени открытие считалось достоверным подтверждением практики каннибализма.
Только сейчас при помощи сканирующего электронного микроскопа и компьютерной томографии удалось установить истину. На костях исследователи обнаружили следы заживления ран. Они считают, что несчастный прожил еще около недели после того, как получил тяжелые травмы головы.
Это опровергает гипотезу о каннибализме, но подтверждает гипотезу о том, что мужчина был убит. Он жил около 8000 лет назад и, вероятно, был охотником. На это указывают кремниевые орудия, найденные рядом с останками.
К слову, после смерти тело убитого было предано огню, возможно, это был погребальный ритуал. Также установлено, что на момент смерти мужчине было примерно 20 лет — солидный возраст для того периода времени.
"Что касается травмы головы, то ее причина очевидна, — говорит антрополог Яцек Томчик из Университета кардинала Стефана Вышинского в Варшаве. — Судя по отметинам на черепе, охотник получил очень сильный и неожиданный удар острым оружием".
Российская Газета: последние новости
Найдена потрясающая 3000-летняя золотая булла В Денисовой пещере на Алтае впервые обнаружен древний карандаш Археологи нашли 3000-летнюю сумку, полную сокровищ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель объявила решение по санцкиям334
«Россия ничего не захватывала»40
Кремль отреагировал на слова Порошенко о войне166
Решение по украинским морякам — «колоссальная ошибка» РФ?19
Обострение в Сирии: Турция идет в наступление25
Видео
03:05
Обострение в Сирии: Турция идет в наступление
Ближний Восток Армия
05:04
«Трамп готовит блокировку Калининграда»
В мире
01:14
Меркель объявила решение по санцкиям
В мире Европа
03:58
Украина создала комиссию по подготовке претензии к РФ
Украина В мире
03:58
Мемориальную доску Солженицыну разбили после установки
Общество
00:59
Захарова попросила Госдеп прекратить истерику
Политика Войска
03:58
Кремль отреагировал на слова Порошенко о войне
Политика
00:21
Теплоход выбросило на берег под Новороссийском
Происшествия Другое
00:34
Прощание с Алексеевой попытались сорвать
Общество Статьи
00:58
Гололед после тумана: Москву бросит в минус
Погода Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение