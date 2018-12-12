Ученые открыли 157 новых видов животных и растений, обитающих у реки Меконг в Камбодже, Лаосе, Мьянме, Таиланде и Вьетнаме, самыми необычными являются рогатая жаба, сом в виде блина и грязевая змея, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.
"В докладе "Новые виды региона" описаны три вида млекопитающих, 23 рыбы, 14 амфибий, 26 рептилий и 91 вид растений, обнаруженных учеными в Камбодже, Лаосе, Мьянме, Таиланде и Вьетнаме", — говорится в сообщении.
Новые виды включают в себя летучую мышь и сома в форме блина из Мьянмы, вид бамбука из камбоджийских гор Кардамон, крошечную жабу из Вьетнама, чьи веки в виде рогов дали ей прозвище "Жаба из Средиземья", геккона из Таиланда с двумя отличительными полосами от морды до кончика хвоста, грязевую змею из Мьянмы, а также обезьяну-гиббона, которая сразу вошла в число 25 самых угрожаемых приматов на планете.
"Существует еще много видов, которые ждут своего открытия и, к сожалению, многие будут потеряны до того, как это произойдет. Гарантия сохранения дикой природы заповедниками наряду с усилиями по закрытию "черных" рынков торговли животными и растениями будут иметь большое значение для защиты необычайного разнообразия дикой природы Меконга", — заявил директор WWF по охране окружающей среды в Азиатско-Тихоокеанском регионе Стюарт Чепмен.
Согласно последнему отчету WWF "Живая планета", численность видов в дикой природе в мире за последние 40 лет сократилась на 60%. В регионе Большого Меконга спад, вероятно, намного хуже, учитывая широкомасштабное уничтожение диких мест обитания и браконьерство в промышленных масштабах во многих частях региона.
"На рынках Золотого треугольника, где встречаются Таиланд, Мьянма, Лаос и Китай, исчезающие виды часто открыто продаются или вывозятся в соседние страны с большим потребительским спросом на продукты дикой природы, такие как Китай и Вьетнам", — заключили в WWF.