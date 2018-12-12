Ученые нашли у реки Меконг рогатую жабу и сома в форме блина

Лаосе, Мьянме, Таиланде и Ученые открыли 157 новых видов животных и растений, обитающих у реки Меконг в Камбодже Вьетнаме , самыми необычными являются рогатая жаба, сом в виде блина и грязевая змея, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России

"В докладе "Новые виды региона" описаны три вида млекопитающих, 23 рыбы, 14 амфибий, 26 рептилий и 91 вид растений, обнаруженных учеными в Камбодже, Лаосе, Мьянме, Таиланде и Вьетнаме", — говорится в сообщении.

Новые виды включают в себя летучую мышь и сома в форме блина из Мьянмы, вид бамбука из камбоджийских гор Кардамон, крошечную жабу из Вьетнама, чьи веки в виде рогов дали ей прозвище "Жаба из Средиземья", геккона из Таиланда с двумя отличительными полосами от морды до кончика хвоста, грязевую змею из Мьянмы, а также обезьяну-гиббона, которая сразу вошла в число 25 самых угрожаемых приматов на планете.

"Существует еще много видов, которые ждут своего открытия и, к сожалению, многие будут потеряны до того, как это произойдет. Гарантия сохранения дикой природы заповедниками наряду с усилиями по закрытию "черных" рынков торговли животными и растениями будут иметь большое значение для защиты необычайного разнообразия дикой природы Меконга", — заявил директор WWF по охране окружающей среды в Азиатско-Тихоокеанском регионе Стюарт Чепмен.

Согласно последнему отчету WWF "Живая планета", численность видов в дикой природе в мире за последние 40 лет сократилась на 60%. В регионе Большого Меконга спад, вероятно, намного хуже, учитывая широкомасштабное уничтожение диких мест обитания и браконьерство в промышленных масштабах во многих частях региона.