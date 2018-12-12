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Найдена потрясающая 3000-летняя золотая булла 

Российская Газета 1 час назад
Фото: British Museum’s Portable Antiquities Scheme
В Великобритании на территории графства Шропшир в болотистой местности была найдена уникальная золотая булла, изготовленная в эпоху бронзового века. Об открытии рассказывает Shropshire Live. Древнее украшение было обнаружено при помощи металлодетектора. Оно находится в хорошем состоянии. Возраст находки составляет около 3000 лет. Это установили сотрудники Британского музея, описавшие артефакт в своем ежегодном докладе.
Это всего одна из восьми подобных реликвий, обнаруженных когда-либо на территории Великобритании и Ирландии. Причем в Англии ранее была найдена лишь одна подобная булла — в XVIII веке. Ее продали за пару фунтов, после чего была утеряна.
Булла — это вид украшения, своего рода амулет, названный так от латинского слова "bulla" (пузырь). Найденный артефакт выполнен в форме полумесяца с клиновидными сторонами из двух спаянных листов золота, между которыми можно продеть цепочку.
Каждый лист покрыт гравировкой с геометрическими фигурами. Ученые отмечают, что рисунки настолько точны, словно мастер использовал транспортир. При этом на поверхности нет следов разметки, как на других буллах. Однако умелец очень точно выгравировал линии под необходимыми углами.
Кроме того, чередующиеся в горизонтальном, вертикальном, круговом и диагональном направлениях линии создают невероятный эффект игры света. Сложный узор заставляет лучи отражаться от золота в различных оттенках. Это работа высочайшего качества, отмечают исследователи.
Добавим, что в Древнем Риме булла была обязательным атрибутом мальчиков, родившихся в семье полноправных граждан.
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