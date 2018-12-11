Климатологи предрекают «коллапс цивилизации» за полярным кругом

Канады и Таяние вечной мерзлоты затронет свыше 70% инфраструктуры в заполярных городах России США , причем эти процессы уже нельзя остановить вне зависимости от будущего Парижских соглашений. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в журнале Nature Communications.

В последние годы климатологи всерьез обеспокоились тем, что потепление Арктики приведет к быстрому исчезновению всех запасов вечной мерзлоты, возникших в почве Сибири, Аляски и приполярных регионов Канады во времена последнего оледенения. По текущим прогнозам, примерно треть вечной мерзлоты в южных регионах Сибири и Аляски исчезнет к концу текущего столетия.

Ее таяние, как сегодня считают ученые, высвободит огромное количество органики, вмерзшей в почву и накапливавшейся там за миллионы лет оледенения. Эти растительные и животные останки начнут гнить, выделяя метан и углекислоту в атмосферу, а также гореть в ходе стихийных пожаров, что еще больше ускорит глобальное потепление.

Для человека, как отмечает Романовский, есть и более опасное последствие глобального потепления. Многие города, построенные за последний век на территории тундры в российской, канадской, европейской и американской Арктике могут в буквальном смысле развалиться или "утонуть" из-за таяния вечной мерзлоты.

Романовский и его единомышленники из Канады, США, Норвегии и Финляндии провели первую масштабную оценку состояния грунта в окрестностях всех крупных городов и других поселений в Заполярье, и подготовили первый детальный прогноз по их будущему.

Для этого ученые совершили десятки экспедиций в эти населенные пункты и изучили их текущее состояние. Эти данные климатологи объединили с предсказаниями климатических моделей, что позволило им оценить последствия таяния вечной мерзлоты в последующие 30-40 лет для самих городов и крупнейших объектов инфраструктуры.

Эти прогнозы оказались очень мрачными. Таяние вечной мерзлоты затронет больше половины инфраструктуры арктических городов всех пяти стран вне зависимости от того, как человечество будет бороться с глобальным потеплением.

Сильнее всего от него пострадают железные дороги — таяние мерзлой почвы коснется фактически всех транспортных веток, построенных в Евразии, на Аляске и в приполярных регионах Канады, уже в середине текущего столетия.

Аналогичные процессы будут угрожать нормальному функционированию около 60-80% жилых и административных зданий в России, странах Европы и в Америке, причем примерно треть из них будет находиться в критическом состоянии. От их дальнейшей судьбы будет зависеть жизнь, как отмечает Романовский, около миллиона жителей Арктики.

Для России, в свою очередь, особенно опасным будет то, что около половины всех нефтедобывающих и газодобывающих вышек, а также трубопроводов, находится в зоне таяния вечной мерзлоты.

Разрушение почвы в этих регионах, как отмечают ученые, может не только обернуться колоссальными убытками для российских компаний, но и дестабилизировать ситуацию в Европе и во всем мире в целом. В частности, только один Ямало-Ненецкий автономный округ сегодня обеспечивает около 30% европейских запросов на "голубое топливо".

Как надеются Романовский и его коллеги, подготовленные ими карты таяния вечной мерзлоты и ее последствий помогут властям в Сибири, на Аляске и в других заполярных регионах начать готовиться к этим событиям уже сегодня. Это позволит избежать массовых жертв и экономического коллапса.