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НАСА рассказало о серьезной угрозе от ледников в Антарктиде 

РИА Новости + ещё 1 41 минуту назад
Фото: © Polar Geospatial Center
НАСА обнаружило, что ранее считавшиеся стабильными и не поддающимися глобальным изменениям ледники в Восточной Антарктиде начали стремительно таять. Об этом говорится на сайте ведомства.
Сообщается, что если эти ледники в будущем растают, то это будет иметь катастрофические последствия для всей планеты, поскольку растаявшая вода значительно поднимет уровень Мирового океана.
В частности, отмечается, что таять начал самый большой в этом регионе ледник Тоттен. Если он полностью растает, то уровень воды в мире повысится более чем на три метра.
Кроме того, начали таять и ледники меньшего размера — Андервуд, Бонд, Адамс и Вандерфорд. Высота этих ледников по сравнению с 2008 годом уменьшилась почти на три метра, а ежегодно они теряют около 25 сантиметров высоты.
По словам специалистов НАСА, основной причиной ускорения таяния ледников является теплая вода, которая выталкивается из глубины из-за изменения уровня льда в океане.
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