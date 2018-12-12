В Денисовой пещере на Алтае археологи нашли древний карандаш

Сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН в ходе раскопок в Денисовой пещере на Алтае впервые обнаружили древний карандаш — обработанный и, предположительно, использовавшийся в творческих целях кусочек красного железняка, сообщил журналистам директор института Михаил Шуньков.

Он отметил, что такого рода находку археологи в Денисовой пещере встретили впервые. Предмет, по его словам, явно использовался в творческих целях.

Также он сообщил, что был обнаружен небольшой кусочек мраморной гальки, окрашенный веществом типа охры. "То есть древними обитателями Денисовой пещеры активно использовались не только украшения, но и различные красители", — сказал он.

Древний карандаш был обнаружен в южной галерее Денисовой пещеры, раскопки в которой возобновились в этом году, в слое отложений возрастом от 45 до 50 тысяч лет и характеризующем начало верхнего палеолита — раннюю стадию развития денисовской культуры. Здесь же в этом году была получена представительная коллекция изделий из бивня мамонта и скорлупы страусиных яиц.

Денисова пещера прославилась на весь мир после того, как секвенирование ДНК найденной в ней в 2008 году фаланги мизинца девочки возрастом около 9-12 лет показало, что это еще не совсем человек современного вида, но и не неандерталец. Открытие нового подвида человека стало мировой сенсацией.