Житель Великобритании случайно купил на рынке чашу, которой 4000 лет

Англичанин Карл Мартин купил гончарную чашу, украшенную рисунком антилопы, и использовал ее в качестве подставки под зубные щетки, пока случайно не узнал, что ее возраст — 4 000 лет, сообщает LiveScience.

Чаша привлекла внимание Карла, когда он прогуливался по блошиному рынку — там он приобрел ее вместе с горшком за 5 долларов.

Man Unknowingly Buys 4,000-Year-Old Pottery at Flea Market, Uses It As Toothbrush Holder https://t.co/1grJxMafcE pic.twitter.com/MO2SER1pCU— Live Science (@LiveScience) 6 декабря 2018 г. Лишь несколько лет спустя, устроившись работать в аукционный дом, Мартин обратил внимание на древние лоты, которые были очень похожи на его подставку для зубной щетки. Экспертный анализ подтвердил, что чаша была создана 4000 лет назад на территории современного Афганистана.