Следы динозавров обнаружили в китайском медном руднике

Обширные участки породы со следами динозавров обнаружили в открытом разрезе по добыче медной руды в китайской провинции Сычуань. Их изучение позволило ученым сделать заключение, что плотоядные ящеры не боялись воды и даже могли плавать.

Как сообщает газета "Чжунго циннянь бао", следы рептилий открылись при проведении взрывных работ в разрезе "Саньбилога". Администрация предприятия проинформировала о загадочных отпечатках местные власти. При осмотре было выявлено три участка породы, на которых были заметны многочисленные следы с одним, двумя, тремя и четырьмя пальцами.

Владелец предприятия согласился с предложением властей уезда Чжаоцзюэ о временном прекращении работ. Специалистам удалось установить, что следы принадлежат плотоядным ящерам.

"Основываясь на многочисленных следах, ученые сделали предположение, что хищные динозавры, которые, как считалось ранее, были плохо приспособлены к водным условиям, могли плавать", — заявил журналистам первооткрыватель следов, бывший глава местного отделения Фонда культурного наследия Эби Цзефан. Палеонтологи считают, что территория нынешнего уезда Чжаоцзюэ около 100 млн лет назад была частично занята большим озером, на влажных берегах которого и прогуливались гигантские рептилии. Глубокие отпечатки их ног были заполнены озерными отложениями, которые со временем окаменели, что и позволило им сохраниться до наших дней.

Следы динозавров видели в шахте и раньше, однако они были уничтожены при горнорудных работах.