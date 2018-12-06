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Археологи нашли 3000-летнюю сумку, полную сокровищ 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Oliver Ondras / TASR
Словацкие археологи в деревне Хозелек возле города Попрада обнаружили кожаную сумку с артефактами бронзового века, возраст которой составляет около 3000 лет.
Ученые называют свое открытие уникальным, поскольку ранее на территории Словакии подобного клада не находили. По данным The Slovak Spectator, в районе под названием Дубина была найдена кожаная сумка.
В ней хранились разнообразные предметы, изготовленные в разные эпохи — от среднего до позднего бронзового века. В частности, были обнаружены многочисленные ювелирные изделия и монеты, а также шпоры, иглы, подковы, ножи и другие предметы.
Возраст кожаной сумки составляет около 3000 лет, но многие артефакты оказались старше. Исследователи предполагают, что обнаружили тайник древнего "коллекционера". Находка была доставлена в Технический музей Брно, где реликвии очистили.
И все же самыми драгоценными артефактами археологи назвали изделия, изготовленные из бронзы, в частности, гвозди. Дело в том, что они выполнены из белого металла, хотя бронза обычно имеет золотой цвет.
Данный парадокс ученые объяснили тем, что древние мастера использовали некую передовую металлургическую технологию, которая позволяла придавать изделиям необычный белый цвет.
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