Как погиб «город греха»: что произошло с Содомом и Гоморой

Примерно за две тысячи лет до нашей эры к жителю города Содом по имени Лот пришли в гости два незнакомца. Лот пригласил их в дом, омыл им ноги, напоил и накормил. Но тут в дверь дома постучались содомляне. Они пришли большой толпой и потребовали выдать им гостей, чтобы… заняться с ними сексом. Лот отказался. Содомляне настаивали. В отчаянии Лот предложил им своих дочерей-девственниц. Но содомляне хотели только его гостей и уже начали пробираться в жилище.

Тут гости втащили Лота в дом, заперли двери, а на содомлян наслали слепоту. Посетители сказали, что, на самом деле, они ангелы, посланные на землю, чтобы покончить с Содомом. Ангелы велели Лоту взять жену и дочерей и как можно быстрее убираться из города. Оглядываться им запретили под страхом смерти.

Лот с родней побежали прочь. Тем временем Бог наслал на Содом огонь и горящую серу. Город погиб, горожане сгорели заживо или задохнулись. Любопытная жена Лота не выдержала и оглянулась на горящий Содом. В наказание она была превращена в соляной столп.

Что в этой странной истории правда, а что выдумка? Существовал ли легендарный город, чье название стало нарицательным? Почему его жители вели себя так неадекватно? И что же на самом деле произошло с Содомом и Гоморрой?

Где эта улица, где этот дом?

Археологи начали искать Содом и Гоморру еще в XIX веке. Первые результаты были неутешительными. В 1847—1848 гг. экспедицию в Иорданскую долину осуществил лейтенант ВМФ США Уильям Линч . Описав флору и фауну долины и Мертвого моря, он не нашел ни следа древних поселений, которые можно было бы хоть как-то связать с Содомом и Гоморрой. Тем не менее, Линч остался оптимистом: он продолжал верить в то, что берега Мертвого моря были плотно заселены, однако потом поселения погибли от некоего «сотрясения, которому предшествовало, вероятно, извержение огня.»

В 1920-е гг «город греха» упорно разыскивал американский историк Уильям Олбрайт. Ему и его ученикам удалось раскопать святилище бронзового века в Баб-Эд-Дра. Увлеченные археологи выдвинули гипотезу, что оно использовалось жителями Содома для религиозных ритуалов. В 1960-е в Баб-Эд-Эра нашли кладбище, остатки домов и крепостных стен. Получалось, что это было не просто святилище, а настоящий город, существовавший в бронзовом веке.

Интересно, что примерно в 2350 г. до н. э. Баб-Эд-Дра был полностью уничтожен пожаром — это подтверждают обуглившиеся кирпичи и керамика. А вот причина пожара остается неизвестной — как и то, был ли Баб-Эд-Дра тем самым Содомом.

Активные поиски Содома и Гоморры на дне Мертвого моря пока заметных результатов не дали. Ученые даже не могут договориться, где надо искать «город греха», — на юге или на севере водоема. Ничего не нашли археологи и в Содомских горах, несмотря на то, что там есть множество соляных столпов. Один даже называется «жена Лота».

На рубеже XX—XXI вв.еков британские археологи утверждали, что Содом погребен на северо-востоке Мертвого моря, а американцы — что он находился на территории сегодняшней Иордании, в поселении бронзового века Тель-Аль-Хаммам. Российские библеисты в то же время полагали, что Содом надо искать на юге Мертвого моря. Оставались и энтузиасты теории Баб-Эд-Дра.

К сожалению, все найденные развалины относились к совсем маленьким поселениям. Нигде не было и намека на мегаполис, окруженный крепостными стенами. Даже в Тель-Аль-Хаммаме, при заметной плотности населения, не было найдено ничего напоминающего большой город.

Но главная проблема в том, что в поисках «города греха» тесно сплелись наука, религия и политика. Ревностным иудеям жизненно необходимо найти библейские артефакты на территории Израиля. Ревностным протестантам, английским и американским, необходимо просто найти их — неважно, на чьей территории. Никакие неудачи их не разочаровывают — люди просто верят, что на земле все должно быть так, как сказано в Библии.

Ученых-атеистов эта возня откровенно раздражает. Уже несколько веков скептики утверждают, что все тексты Ветхого завета были сочинены не две тысячи лет до н. э, а гораздо позже. Их содержание — не описание исторических событий, а чистый вымысел.

Скандальная история про Содом и Гоморру могла появиться, например, как фантазия людей первого тысячелетия до н. э о том, какими могли быть города бронзового века, к тому времени обратившиеся в запущенные руины. Или же «Содом» мог быть не названием конкретного поселения, а просто нарицательным обозначением города с его безобразными нравами и половой распущенностью.

Теория о том, что «Содом и Гоморра» чисто литературные образы, существует уже много лет. Но археологи не теряют оптимизма. Они ссылаются на древних историков, которые также писали о печальной судьбе Содома и Гоморры. Скептики парируют, что все эти историки жили на две тысячи лет позже описываемых событий и просто некритично пересказывали легенды и мифы еврейского народа.

Огонь и сера

Ничего не понятно и с катастрофой, погубившей «город греха». Больше всего ее описание напоминает извержение вулкана. Однако геологи утверждают, что вся вулканическая активность в районе Иорданской долины прекратилась за десятки тысяч лет до Авраама и племянника его Лота.

Греческий историк и географ Страбон полагал, что Содом был уничтожен землетрясением. Оно спровоцировало выход на поверхность горячего битума, который залил город и сделал местность непригодной для жилья. Сегодня доказательства этой версии пытается найти Андрей Никонов , главный научный сотрудник Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта.

Он полагает, что Содом разрушило «мощное землетрясение», приведшее к «экологической катастрофе регионального масштаба».

Римский историк Иосиф Флавий писал, что Содом был сожжен «огненными молниями». Возможно, он имел в виду сильную грозу, которая привела к пожару. Или же так поэтически историк описывал падение метеорита.

Версии метеорита — «небесного огня» — придерживался и Тацит. В 2008 году ее творчески переосмыслили британские ученые, специализирующиеся на ракетной технике, Алан Бонд и Марк Хемпселл. Они предложили свою расшифровку клинописной таблички, найденной в Ниневии. Ночью 29 июня 3123 года до н. э некий шумерский астроном нарисовал на этой табличке траекторию падения огромного метеорита. Небесное тело взорвалось в воздухе над Средиземноморьем. Этот небесный пожар и спалил, по версии британцев, Содом и Гоморру. Правда, согласно Библии, огонь с неба сошел на тысячу лет позже.

Недавно сенсационный доклад сделал американский археолог Филипп Сильвия, долгое время работавший на раскопках в Тель-Аль-Хаммаме. По его словам, радиоуглеродный анализ показал, что местные поселения были разрушены при высоких температурах около 1700 года до н. э. Характерно оплавившиеся минералы говорят о том, что здесь в атмосфере взорвался огромный метеорит, сравнимы по размерам с Тунгусским. Взрыв привел к выбросам солей из Мертвого моря. Они сплошным слоем покрыли почву и сделали местность непригодной для проживания.

Так как поселения Тель-Аль-Хаммама часто отождествляют с Содомом и Гоморрой, то возник повод для сенсационных новостей типа «город греха был уничтожен метеоритом». Но ученые призывают не торопиться с выводами. Трудно доказать и взрыв метеорита, не остаиввшего после себя кратера. И то, что легендарный Содом был расположен именно здесь, на территории нынешней Иордании.

Что есть Содом?

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Название Содома давно стало нарицательным, производные от него, обозначающие гомосексуальные практики, вошли в европейские языки. Но никаких доказательств того, что местные жители действительно предпочитали однополый секс, до сих пор так и не появилось.

Долгое время в распоряжении историков не было ни одного артефакта, вообще подтверждавшего существование Содома. Сенсацией стали раскопки Эблы — древнего поселения в полусотне километров от Алеппо — проведенные в 1960—1980-е гг итальянскими археологами. Здесь в 1975 году был обнаружен огромный царский архив — около 20 тысяч глиняных клинописных табличек, датирующихся III тысячелетием до н. э. На табличках Эблы упоминаются и Содом, и Гоморра — как торговые партнеры местного царства.

Но если от Древней Греции до нас дошли вазы, скульптуры, стихи и проза, пронизанные гомосексуальной эротикой, то ничего подобного на выжженной земле Ближнего Востока археологи пока не нашли. Никаких подтверждений «содомского разгула» у нас до сих пор нет. Хотя нетрудно представить, каким культовым местом для ЛГБТ-туристов могла бы стать Иорданская долина.