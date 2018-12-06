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В Стокгольме начинается неделя Нобелевских торжеств 

ТАСС 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Неделя Нобелевских торжеств, во время которой будут чествовать лауреатов самой известной научной премии в мире, начинается в четверг в шведской столице. Сама награда будет вручена им 10 декабря в Стокгольмской филармонии.
Всего в нынешнем году ее получат 12 человек. Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, вручается в Осло. На этот раз ее удостоились хирург Дени Муквеге из Демократической Республики Конго и правозащитница из Ирака, бывшая наложница террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Нада Мурад "за их усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов".
Участники торжеств
В Стокгольм приедут лишь девять лауреатов. Самый старший обладатель премии этого года — 96-летний американский физик Артур Эшкин — посетить шведскую столицу не сможет по состоянию здоровья. Золотую Нобелевскую медаль и диплом во время церемонии за него получит сын Майкл, а Нобелевскую лекцию прочтет друг ученого Рене-Жан Эсьямбр. Перед лекцией лауреат в видеозаписи обратится к аудитории.
Каждый нобелевский лауреат имеет право включить в состав своей официальной делегации до 14 человек. Все расходы по перелету и проживанию в Стокгольме виновников торжеств и их супругов берет на себя Нобелевский фонд. Нобелевского лауреата в области химии Грегори Винтера (Великобритания) во время визита в шведскую столицу сопровождают не только жена и четверо детей, а также друзья и коллеги, но и бывшая супруга.
Почетные гости живут в центре города напротив королевского дворца — в одном из самых известных в мире "Гранд-отелей", о котором был даже снят фильм и который помнит немало историй, связанных с лауреатами. Например, один из них потерял в лифте денежный чек на немалую денежную составляющую премии. Но честные работники гостиницы деньги вернули. В наши дни эти миллионы шведских крон просто переводятся на банковский счет обладателей награды.
Программа недели
Обладателей премии как всегда ждет насыщенный график: интервью, конференции, встречи со студентами, концерты и, конечно же, банкет — кульминация праздничной недели. Меню для него вновь составил известный шведский ресторатор Том Шёстедт, за десерт отвечает кондитер Даниэл Рос.
"Я делаю это в пятый раз, поэтому волнуюсь меньше. Вызовом этого года стало то, что мы решили отказаться от желатина, который я использую в большей части своих десертов. Это ведь продукт переработки соединительной ткани животных, а кто-то из гостей не ест мяса по религиозным соображениям, да и вегетарианцев на банкете становится все больше", — рассказал Рос корреспонденту ТАСС.
Всего на торжества в Стокгольме и Осло из средств Нобелевского фонда будет потрачено 15 млн крон (около $1,67 млн). В эту сумму входят основные расходы: транспорт, проведение банкета, оплата проживания лауреатов.
Во время недели торжеств будет проведено большое количество мероприятий, носящих название "нобелевские". Это, например, Нобелевский концерт и семинар "Диалог Нобелевской недели". Правда, они финансируются за счет средств спонсоров.
Вручение премии
С 1901 года награда вручалась в общей сложности 590 раз, ее получили 904 человека и 24 организации, из них 79 получили премию Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля.
Вручение премии в Стокгольмской филармонии и ратуше Осло пройдет 10 декабря в день смерти ее основателя Альфреда Нобеля. Из рук короля Швеции Карла ХVI Густава и председателя Норвежского нобелевского комитета лауреаты получат золотую медаль с изображением учредителя престижнейшей награды и диплом, а на следующий день Нобелевский фонд перечислит на их банковские счета причитающуюся денежную составляющую. Размер денежной составляющей этой награды в каждой номинации 9 млн крон ($1 млн).
В этом году мы не узнали имени лауреата по литературе — он, возможно, будет назван в 2019 году. Шведская академия, присуждающая эту премию, приняла в мае решение о переносе присуждения на фоне того, что число ее членов стало меньше и что "во всем мире ослабло доверие" к ней. Согласно правилам, для принятия новых членов в академию требуется кворум в 12 человек, однако после скандала на практике в ней осталось 11 литераторов. Авторитетность выбора лауреата таким малым числом голосов могла бы стать спорной, о чем также заявил Нобелевский фонд.
Как пояснили корреспонденту ТАСС в Нобелевском фонде, члены Шведской академии приглашены на торжества, но присутствовать на сцене во время церемонии вручения премий, как это происходит обычно, в этом году они не будут.
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