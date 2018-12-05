На Азове нашли ремесленную мастерскую XIV века

Археологи нашли на Азове ремесленную мастерскую XIV века

Специалисты из Азовского музея-заповедника в ходе раскопок на Петровском бульваре обнаружили наземное жилище XIV века. Позже оказалось, что до жилья на этом месте была ремесленная мастерская. Об этом сообщил Азовский музе-заповедник на своей станице во «ВКонтакте».

Археологи нашли три глинобитных округлых печи, которые в этом регионе заметили впервые. «Позднее они были частично снесены и заложены сырцовым кирпичом, став частью стены большого дома», — рассказал заведующий отделом археологи Азовского музея–заповедника Андрей Масловский

Специалисты установили, что жилой дом и ремесленная мастерская были построены на месте уличной мостовой, что свидетельствует о наступившем хаосе в городском управлении ближе к концу XIV века.