Ученые скопируют эффект извержения вулкана в целях противодействия глобальному потеплению

Ученые из Гарвардского университета при финансовой поддержке Билла Гейтса проведут эксперимент по противодействию глобальному потеплению. По мнению противников акции, распыление частиц мела в атмосфере может повредить озоновый слой и нарушить структуру осадков.

Ученые в рамках эксперимента по противодействию глобальному потеплению стоимостью 2,3 миллиона фунтов стерлингов (3 миллиона долларов), частично финансируемого главой «Майкрософта» Биллом Гейтсом, попытаются повторить последствия извержения вулкана. В рамках эксперимента команда из Гарвардского университета намерена распылить крошечные частицы мела в атмосфере на высоте около 20 километров над поверхностью Земли, чтобы отразить часть солнечного излучения.

Они надеются, что это будет иметь эффект, аналогичный последствиям извержения вулкана, выделяющего двуокись серы. В 1991 году вулкан Пинатубо на Филиппинах выбросил в атмосферу 20 миллионов тонн диоксида серы. Это охлаждало планету на 0,5 градуса по Цельсию в течение 18 месяцев. Цель эксперимента состоит в том, чтобы оценить возможность снижения наихудших вариантов изменения климата в надежде на то, что это может спасти коралловые рифы и предотвратит таяние полярных льдов.

Ученые запустят управляемый воздушный зонд на юго-западе Соединенных Штатов до июля следующего года. С него в атмосферу будет выброшен карбонат кальция — меловая пыль. Ученые измерят, как это повлияет на действия солнечного света. Противники эксперимента утверждают, что распыление частиц таким образом может повредить озоновый слой и нарушить структуру осадков, что может вызвать засуху в некоторых районах. Они говорят, что такая геоинженерия отвлекает внимание от сокращения выбросов парниковых газов.

The Daily Mail, Великобритания