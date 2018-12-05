Древнюю диадему из бивня мамонта нашли на Алтае

Археологи нашли в Денисовой пещере на Алтае крупный фрагмент древней диадемы из бивня мамонта. Предположительно, находка принадлежит эпохе палеолита, ей примерно 45-50 тысяч лет, сообщило РИА «Новости»

«По мнению сотрудников Института археологии и этнографии СО РАН, которые проводят раскопки на этом объекте, древний человек носил этот головной обруч для поддержания волос и использовал в повседневной жизни как утилитарный бытовой предмет», — цитирует агентство слова ученых.

Специалисты также добавили, что диадема, очевидно, была сломана либо при использовании, либо спустя недолгое время после этого. О том, что носили предмет именно на голове и крайне часто, говорят характерные потертости в определенных местах. На найденном фрагменте также есть отверстие для завязывания веревки, а сам фрагмент очень крупный — от затылка до лицевой части виска. Помимо прочего, на диадеме не высечен орнамент, значит, слишком маловероятно, что она была значимым украшением.

«Находка позволила исследователям более обоснованно говорить о том, что древние обитатели Денисовой пещеры носили диадемы на протяжении многих тысячелетий, а также, скорее всего, самостоятельно их производили. Об этом говорят многочисленные заготовки и фрагменты от обработки бивня, найденные в пещере», — резюмировали специалисты.

Ученые отметили, что древние диадемы — редчайшая находка во всем мире. И именно по ней можно судить о всех возможных приемах обработки бивня мамонта, которыми владели наши предки: строгание, размачивание, выгибание, шлифовка, полировка и даже сверление.