The Conversation (Австралия): как перемена климата отправила на тот свет «сибирского единорога»

Гигантского шерстистого носорога, нареченного «сибирским единорогом» за огромный торчащий рог, можно было встретить на западе России всего 36 тысяч лет назад, гласит свежее научное исследование. Главное же открытие заключается в том, что сибирского единорога свели в могилу не древние охотники и даже не пик последнего ледникового периода. Издание The Conversation ( Австралия ) делится новыми открытиями о жизни этого древнего млекопитающего.

Гигантского шерстистого носорога, нареченного «сибирским единорогом» по огромному одиноко торчащему рогу, можно было встретить живьем на западе России еще 36 тысяч лет назад, гласит свежее исследование, опубликованное в журнале «Нейчер Эколоджи энд Эволюшен» (Nature Ecology & Evolution). Раз он вымер так поздно, это означает, что свои последние дни сибирский единорог провел с предками современных людей и неандертальцами.

Доселе о животном, предположительно вымершем более 200 тысяч лет назад, было известно крайне мало. Однако анализ ДНК и радиоуглеродная датировка помогли пролить свет на его образ жизни и точный период вымирания.

Главное же открытие заключается в том, что сибирского единорога свели в могилу не древние охотники и даже не пик последнего ледникового периода, который пришелся на эпоху примерно 25 тысяч лет назад.

Гигант не пережил гораздо более мягкой смены климата, которая привела к сокращению пастбищ на территории, простирающейся от восточной Европы до Китая

Наши находки свидетельствуют, что сибирский единорог сильно зависел от этих пастбищ и, в отличие от других обитателей этих мест — например, сайгака, — приспособиться к изменениям так и не смог.

«Сибирский единорог»

Сибирский единорог (Elasmotherium) имел один единственный рог длиной до метра. Это был один из многочисленных подвидов носорога, впоследствии вымерших.

Не считая исчезнувшего шерстистого носорога (чьи вмерзшие в лед мумии встречаются и поныне), существует пять видов живых носорогов. Все они переживают сложные времена — белый носорог «потенциально уязвим», а яванский носорог и суматранский носорог и вовсе «на грани исчезновения».

Вымирание сибирского единорога служит ценным примером, демонстрирующим низкую устойчивость носорогов к изменениям окружающей среды.

Животное, с чьими останками мы работали, обнаружено на территории современной России, хотя ареал его обитания включал в себя земли сегодняшних Казахстана, Монголии и северного Китая. Сибирский единорог обитал в степной местности с преобладанием трав и кустарников.

Соседями сибирского единорога по ареалу был сайгак и другие виды ледникового периода, включая шерстистого носорога и мамонта.

До сегодняшнего момента большинство собранных данных свидетельствовало о том, что сибирский носорог исчез порядка 200 тысяч лет назад, в то время как шерстистый носорог и мамонт вымерли около 13 тысяч и 4 тысяч лет назад соответственно.

Так почему же сибирский единорог вымер, а другие виды, обитавшие в той же среде, прожили на тысячи лет дольше, а некоторые — как, например, сайгак — благополучно дожили до наших дней?

Явные улики

Ряд пока еще не подтвержденных доказательств позволил нам сделать вывод, что сибирский единорог просуществовал гораздо дольше, дожив практически до нашей эры, наравне с шерстистым носорогом. Мы исследовали возраст 23 образцов костной ткани животного из в музейных коллекций в России и Великобритании.

Новая датировка утверждает, что сибирский носорог вымер всего лишь 36 тысяч лет назад, а не 200 тысяч, как принято было считать ранее.

Затем мы рассмотрели, как это могло произойти.

Вероятной причиной могут считаться изменения климата. Да, до пика ледникового периода — а он произошел примерно 20-25 тысяч лет назад — оставалось еще долго.

Однако в Северной Европе и Азии этот период отмечается резким сдвигом в сторону более прохладного лета. Это сезонное изменение привело к тому, что травяной покров стал более жидким, а тундровые виды, например, мхи и лишайники, напротив того, разрослись.

Уязвимый узкий специалист

Так почему же изменение климата 36 тысяч лет назад привело к вымиранию сибирского единорога, но не коснулось ни шерстистого носорога, ни сайгака?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы взяли ископаемые кости сибирского единорога, шерстистого носорога и сайгака и проверили их на содержание азота и углерода, поскольку уровень этих элементов отражает рацион животного.

Мы выяснили, что в период, предшествующий отметке в 36 тысяч лет назад, режим питания сайгака и сибирского единорога практически не отличался: оба питались преимущественно травой. Наличие же в костях сайгаков позднейшей эры азота и углерода свидетельствует о резком переходе к другим типам растений.

Для сибирского же единорога, с его специфическими складчатыми износостойкими зубами и головой, низко посаженной на высоте травяного покрова, сменить рацион оказалось задачей непосильной. Растительная диета его сородичей — например, того же шерстистого носорога — была более сбалансирована, и от изменения среды обитания они пострадали гораздо меньше.

Важно отметить, что изменения климата, приведшие к вымиранию сибирского единорога, было гораздо слабее, чем те, которые произошли позднее, уже во время ледникового периода. Равно как и изменения, с которыми столкнемся мы сами уже в самом ближайшем будущем.

История сибирского единорога — это своевременное напоминание о том, что даже незначительные изменения флоры могут иметь разрушительные последствия для крупных видов животных.

К несчастью, эти неутешительные перспективы грозят многим видам, включая выживших сородичей сибирского носорога. Ареал их обитания и так здорово сократился из-за деятельности человека.