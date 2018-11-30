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В Тибете найдено древнейшее поселение неизвестного народа 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Ученые из Академии наук Китая (CAS) обнаружили в высокогорье Тибета остатки древней стоянки и каменные инструменты, возраст которых варьируется от 30 до 40 тысяч лет.
Как сообщается на сайте CAS, исследователи получили доказательства того, что Цинхай-Тибетское плато было заселено на 20 тысяч лет раньше, чем считалось до сих пор.
На высоте около 4600 метров над уровнем моря антропологи и археологи под руководством Син Гао обнаружили палеолитическую стоянку, древнейшую в данном регионе.
В ходе раскопок было найдено свыше 3000 артефактов — каменные ножи, заготовки для них, отщепы, скребки и шила.
Древнейшие палеолитическое поселение находится в Северном Тибете в местечке Нвия Деву примерно в 300 километрах от Лхасы — столицы Тибетского автономного района КНР.
Возраст найденных артефактов составляет 30-40 тысяч лет. Это вынудит ученых пересмотреть историю освоения Тибета людьми.
До сих пор считалось, что Тибетское нагорье было заселено 11-15 тысяч лет назад.
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РАН , Наука , Китай
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