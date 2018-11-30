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Съемочную группу BBC раскритиковали за спасение пингвинов в Антарктиде 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
На участников съемочной группы ВВС обрушилась критика после того, как они нарушили негласное правило о невмешательстве в естественный ход жизни дикой природы. Во время съемок в Антарктиде операторы помогли стае пингвинов выбраться из глубокого оврага. Об этом сообщило издание The Guardian.
Пингвины, которые по всей видимости попали в яму во время шторма, не могли самостоятельно выбраться. Для того, чтобы помочь животным выйти на поверхность из оврага, съемочная группа вырыла длинную борозду в снегу.
После этого инцидента в Сети разразились дискуссии о том, нужно ли человеку вмешиваться в процессы дикой природы, если животным грозит опасность. По мнению кинооператора Дуга Аллана правило о невмешательстве является «основным». Аллан считает, что присутствие человека не должно отражаться на происходящих в природе процессах.
Известный телеведущий и натуралист Дэвид Аттенборо наоборот сказал, что в подобной ситуации он поступил бы так же, несмотря на то, что ранее утверждал, что «трагедия — это часть жизни».
Британский писатель Филипп Хоар поделился похожей ситуацией, в которой он оказался, снимая кашалотов на Шри-Ланке. В тот момент, когда несколько косаток охотились на китов, Хоар увидел, что его лодка находится между жертвой и хищником.
По словам писателя, ему было очень сложно принять решение: он не хотел наблюдать за смертью китов, но оставшись на том же месте, экипаж мог бы помешать естественным инстинктам одного из видов. Хоар добавил, что в конечном итоге экипажу все-таки пришлось переместить лодку в другое место.
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Дэвид Аттенборо , Наука
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