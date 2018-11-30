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На аукционе в США продали частицы лунного грунта 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок
Частицы лунного грунта, доставленные на Землю советской автоматической станцией "Луна-16" в 1970 году, продали на торгах аукционного дома Sotheby's в Нью-Йорке за 885 тысяч долларов, сообщается на сайте аукционного дома.
Согласно его информации, оценка данного лота составляла от 700 тысяч до 1 миллиона долларов.
Ушедшие с молотка фрагменты лунного грунта заключены в металлическую коробку с надписью на русском языке "Частицы грунта Луны-16". На коробке имеется увеличительное стекло, позволяющее лучше разглядеть находящиеся под стеклом частицы лунного грунта.
Данные образцы были выставлены на продажу их владельцем, который приобрел их на аукционе Sotheby's в 1993 году. Как отмечает аукционный дом, эти частицы лунного грунта являются единственными, официально переданными во владение частного лица.
Ушедшие с торгов фрагменты лунного грунта ранее принадлежали Нине Королевой, супруге руководителя советской космической программы Сергея Королева. Правительство СССР вручило образцы супруге Королева в знак признания заслуг знаменитого академика.
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Сергей Королев , Наука , Нью-Йорк , США
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