На аукционе в США продали частицы лунного грунта

Частицы лунного грунта, доставленные на Землю советской автоматической станцией "Луна-16" в 1970 году, продали на торгах аукционного дома Sotheby's в Нью-Йорке за 885 тысяч долларов, сообщается на сайте аукционного дома.

Согласно его информации, оценка данного лота составляла от 700 тысяч до 1 миллиона долларов.

Ушедшие с молотка фрагменты лунного грунта заключены в металлическую коробку с надписью на русском языке "Частицы грунта Луны-16". На коробке имеется увеличительное стекло, позволяющее лучше разглядеть находящиеся под стеклом частицы лунного грунта.

Данные образцы были выставлены на продажу их владельцем, который приобрел их на аукционе Sotheby's в 1993 году. Как отмечает аукционный дом, эти частицы лунного грунта являются единственными, официально переданными во владение частного лица.