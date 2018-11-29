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СМИ: Обнаружено кольцо Понтия Пилата 

RT на русском + ещё 1 34 минуты назад
Фото: Mary Evans Picture Library globallookpress.com
Учёные в Израиле расшифровали на найденном в 1960-х годах кольце имя римского префекта Иудеи Понтия Пилата, который, согласно Евангелию, вынес смертный приговор Иисусу Христу.
Как пишет Haaretz, надпись удалось прочитать только в наши дни, применив систему очистки и специальную технику фотографирования кольца.
Отмечается, что имя Пилат было редким для той эпохи.
«Я не знаю никакого другого Пилата из той эпохи, а кольцо указывает на то, что он был человеком высокого положения», — заявил профессор Данни Шварц.
Предполагается, что кольцо могло принадлежать как самому Пилату и использоваться в качестве печати, так и сотруднику его администрации.
В январе 2017 года в Израиле были обнаружены изображения креста и меноры времён Христа.
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Иисус Христос , Газета "Гаарец" , Наука , Наука и техника , Израиль
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