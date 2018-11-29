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Найдена удивительная карта Речи Посполитой XVII века 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Dr. Wojciech Walczak / University of Bialystok
Доктор Войцех Вальчак и доктор Карол Лопатецки из Белостокского университета (Польша) обнаружили в Париже нарисованную от руки карту Речи Посполитой второй половины XVII века.
Как сообщает Science in Poland, историки совершили открытие во время исследований во французском государственном архиве. Размеры карты составляют 198 на 183 см, масштаб — 1:880000. Карта находится в хорошем состоянии. Сохранились даже оригинальные фрагменты позолоты и деревянной рамы.
Надписи на карте сделаны на французском языке. Она озаглавлена так: "Карта и общее описание земель — Речь Посполитая, Прусское княжество, Мазовия, Русь, Великое княжество Литовское, провинции и казачьи земли, разделенные на воеводства".
Ее автором, вероятно, был Гийом Сансон — выдающийся географ и картограф XVII века. Историки предполагают, что он создал карту, основываясь на детальной работы своего отца Николя (1600-1667 гг.), прозванного "отцом французской картографии".
Предположительно, карта была заказана принцем де Конде, известном как Великий Конде. В течение нескольких лет он претендовал на польский трон.
Его кандидатура сначала была поддержана Людовиком XIV, который, впрочем, затем сделал выбор в пользу герцога Нейбургского.
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Наука , Наука и техника , Польша
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