Генетики раскрыли «российские» корни средневековой эпидемии чумы

Геномы древней чумной палочки и арабские хроники помогли ученым найти настоящую "родину" средневековой эпидемии чумы — она проникла в Европу благодаря торговцам пушниной из Руси и Золотой орды, закупавшим меха на Урале. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.

"Главным "локомотивом" распространения чумы, если верить нашим расчетам, были не крысы, а торговцы, закупавшие и продававшие различные меха, а также люди, контактировавшие с ними. Начавшись в Новгороде и Болгаре, чьи торговцы начали закупать меха у народов из "темных земель" на Урале в первой трети XIV века, она распространилась по всей Европе", — пишут Борис Шмид из университета Осло (Норвегия) и его коллеги.

Призрак "черной смерти"

Человечество пережило несколько масштабных эпидемий с похожими симптомами, которые описываются как "чума". Первой из них стала так называемая чума Юстиниана, вспыхнувшая в Византии и в Средиземноморье в середине 6 века и унесшая жизни свыше 100 миллионов человек. Другим похожим эпизодом была средневековая "черная смерть", уничтожившая около трети жителей Европы в середине 14 века.

В последние несколько лет генетикам удалось извлечь останки ДНК этих бактерий из костей их жертв и доказать, что все они вызывались разными, но похожими штаммами одной и той же бактерии — Yersinia pestis. Как недавно выяснили генетики, чума сопровождала эволюцию человечества на всем времени его расселения по Европе и Азии в последние десять тысяч лет, периодически исчезая и появляясь.

Подобные открытия заставили ученых задуматься о том, как именно чума распространялась по Старому Свету, были ли крысы ее единственными "переносчиками" и как часто и где появлялись новые вспышки этой болезни.

К примеру, некоторые мутации в геноме древнейшей чумной палочки, найденной в окрестностях Самары в этом году, а также математические симуляции распространения ее "потомков" по Земле намекают, что главными разносчиками болезни были не животные, а люди. Вдобавок, "черная смерть" могла происходить сразу из нескольких источников, причем не все из них находились в Китае и в Средней Азии.

Шмид и его коллеги нашли новые намеки на подобный сценарий, а также раскрыли реальную родину "средневековой" версии чумной палочки, сравнив обрывки ДНК, извлеченные из костей нескольких десятков жертв чумы из селений в Дании, Италии, ордынского Болгара, Осло, Лондона, Марселя, Барселоны и других "мегаполисов" того времени.

Изучая наборы мелких мутаций в "воскрешенной" ДНК этих бактерий и вычислив точный возраст останков, ученые надеялись раскрыть пути распространения инфекции по Европе и пытались понять, кто мог быть ее носителем и разносчиком.

Смертельная торговля

Этот анализ раскрыл несколько интересных и странных вещей. К примеру, оказалось, что в некоторые регионы Франции и Каталонии родственные штаммы чумы проникли фактически одновременно. С другой стороны, их "соседи", итальянские версии Yersinia pestis, проникшие на ее территорию в том же 1348 году, имели несколько другой набор мутаций.

Еще больше ученых удивило то, что бактерии, убившие тысячи жителей Лондона в "черном" 1361 году, имели абсолютно такой же набор мутаций, что и Yersinia pestis из Болгара, а также микробы из Дании, вызвавшие эпидемию в городке Берген в том же году.

Это "невероятное совпадение", вкупе с арабскими и русскими хрониками того времени, натолкнуло ученых на простой и очевидный ответ на вопрос, откуда взялась эта чума и как она распространялась по Европе. Ее "родиной", как считают Шмид и его коллеги, был Урал, а распространителями выступали торговцы пушниной из Золотой Орды и Руси.

Дело в том, что незадолго до появления первых вспышек "черной смерти", примерно в 1330-1340 годах, открылся первый "сквозной" торговый маршрут, соединявший восточные регионы Золотой Орды, в том числе Булгар и соседние с ним русские княжества, с ее западной окраиной, Крымом.

Карта распространения чумы по Европе

Здесь находились города Кафа и Судак, крупнейшие торговые фактории генуэзских и венецианских купцов. Открытие этого маршрута и появление новых налоговых льгот позволило ордынским и русским "бизнесменам" начать закупать пушнину в Приуралье и Зауралье и продавать ее в западные страны, пользуясь услугами итальянских торговых республик.

Аналогичные торговые связи появились через несколько десятилетий между Великим Новгородом и немецким торговым Ганзейским союзом. Их сотрудничество, как считают генетики, могло породить вторую волну "черной смерти", захлестнувшей северные страны Европы в 1360 годах.

Оба этих сценария, как отмечают ученые, хорошо объясняют то, как чумная палочка могла появиться в разных регионах на юге и севере Европы почти одновременно, и почему между ее штаммами существуют небольшие, но различия. Все это, как считает Шмид, в очередной раз говорит о том, что крысы и климат сыграли далеко не первую роль в распространении чумы по миру.