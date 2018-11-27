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Киты обучают друг друга хитрому охотничему приему 

Индикатор + ещё 1 1 час назад
Фото: Darren Jew/Getty Images
Биологи обратили внимание на быстро распространяющийся по популяции и ранее неизвестный трюк, которым горбатые киты пользуются при поиске пищи. Оказалось, что млекопитающие умеют замирать с открытым ртом, в который рыбы заплывают сами, так как пытаются спрятаться от других хищников — птиц. Результаты опубликованы в журнале Marine Mammal Science.
Горбатый кит — одно из крупнейших животных на Земле, и рот у него тоже достаточно большой. В день животные могут поглотить до двух с половиной тонн еды — в основном мелкой стайной рыбы и ракообразных. Известно, что во время охоты горбатые киты использую специальные приемы, позволяющие сбить жертв с толку. Например, группа горбатых китов может плавать по кругу на глубине, выдувая пузыри и зажимая рыбу в своеобразную сеть из пузырей. Круг постепенно сужается, после чего киты по очереди всплывают в его центре с открытым ртом, глотая сразу множество рыб.
В ходе нового исследования ученые узнали о новом трюке китов. Для него достаточно одного кита, но ему нужна помощь от других «коллег» — охотящихся на тех же самых рыб птиц — например, кайр или конюг. Кит может замереть в вертикальном положении, широко раскрыв пасть, наполовину торчащую из воды. Многие рыбы принимают такую полость как подходящее укрытие от атакующих с воздуха птиц, но попадаются в ловушку, когда кит смыкает челюсти.
Впервые такое поведение было замечено в 2011 году. С тех пор ученые зафиксировали его у более чем 20 особей. Подобное быстрое распространение, особенно характерное для проводящих много времени вместе животных, может указывать на то, что эти гигантские млекопитающие могут учиться друг у друга. Авторы новой работы даже сравнивают такое поведение со специфической формой культуры.
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Наука , Наука и техника
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