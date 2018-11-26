Гипноз: вот что исследование рассказало об этом эффекте (Videnskab, Дания)

Гипноз кажется не самой подходящей темой для серьезных научных исследований, однако в последнее время к нему обращаются все чаще. Как выяснилось, гипноз можно использовать в качестве анестезии. Его применяют для восстановления памяти после травм. Кроме того, гипноз снижает тревожность и даже лечит воспаления. Как именно он работает, выясняет датский Videnskab.

Исследования показали, что гипноз можно использовать в качестве анестезии и улучшать с его помощью память у людей с повреждениями мозга. Кроме того, он снижает тревожность и лечит воспаления.

Гипноз — это состояние глубокой сосредоточенности и концентрации. Вы отгораживаетесь от других воздействий на органы чувств и относитесь менее критично к тому, что говорит гипнотизер.

Об этом рассказал профессор из Института психологии Орхусского университета Бобби Закарие (Bobby Zachariae), когда сотрудники «Виденскаб» позвонили ему, чтобы узнать, что на самом деле наука знает о гипнозе.

«Судя по всему, это естественное состояние, которое обычно длится непродолжительное время, когда вы, например, погружены в хорошую книгу, делаете сложное физическое упражнение или смотрите увлекательный фильм. Человек забывает о времени и месте и полностью концентрируется на чем-то одном», — объясняет он.

Бобби Закарие исследует гипноз с конца 1980-х. Например, он изучает влияние гипноза на боль.

Вот как происходит гипноз

Гипноз начинается с того, что называют погружением или индукцией. Многие полагают, что именно в этом и заключается весь гипноз.

Обычно человек садится на стул или ложится, а гипнотизер говорит, что будет считать от 100 до 0 и что гипнотизируемый человек в процессе счета должен ощущать, как растут его внутреннее спокойствие и концентрация.

Гипнотизер говорит, что человек должен отбросить все мысли и концентрироваться только на его словах. Не нужно подвергать их сомнению, надо просто верить без критической оценки.

Индукция погружает человека в гипнотическое состояние, в котором повышается восприимчивость к влиянию гипнотизера. Но сама обработка человека, состоящая из ряда гипнотических внушений (психологических воздействий), происходит уже после погружения.

Это может происходить, например, во время рекламы или повторения политических сообщений, когда человек, на который стараются повлиять, может не осознавать этого.

Влияние оказывает не сам гипноз, а действия во время него.

Во время гипноза обычно хотят психологически повлиять на гипнотизируемого.

Это делают с помощью гипнотических внушений, где важную роль играет повторение нужного послания.

Когда проводят исследования феномена гипноза, все внушения должны быть записаны в мануал, чтобы кто-то другой мог повторить эксперимент позже, будучи уверенным, что все гипнотизируемые люди обрабатывались одинаково.

«Действует не гипноз сам по себе, а обработка человека под гипнозом. Когда вы под гипнозом, ваша восприимчивость выше — очевидно, потому, что вы лучше сконцентрированы и легче соглашаетесь с тем, что говорит гипнотизер», — говорит Бобби Закарие.

Хорошие результаты показала психотерапия под гипнозом, направленная против определенных форм страха: например, против канцерофобии, страха перед операцией или посттравматического стрессового расстройства.

«Силой мысли мы способны сделать больше, чем думаем сами», — говорит Бобби Закарие.

По словам Бобби Закарие, некоторых результатов можно добиться и без гипноза, но гипноз их усиливает.

Гипноз?!

«Что за черт! Гипноз?! Я точно читаю журнал «Наука" или это какой-то „Фокус-Покус"?“ — должно быть думаете сейчас вы (videnskab переводится с датского как „наука“ — прим. ред.).

Но хотя все это и звучит несколько туманно, на самом деле ряд исследований и метаанализов доказывают, что гипноз действительно может помочь при множестве состояний.

От тревоги и боли до проблем с памятью и воспалительных процессов.

Исследования не дают однозначного ответа, как это происходит, но, очевидно, гипноз делает нас более восприимчивыми к внешним воздействиям, а наша сила мысли на самом деле способна на большее, чем мы сами думаем.

Возможно, гипноз позволяет нам убедить свой мозг сознательно контролировать ряд психологических и физиологических процессов, связанных, например, со страхом, памятью или воспалениями.

Воображение против реальности

Попробуйте представить, что вы вскакиваете и бежите за чашкой кофе на кухню.

Хотя вы и продолжаете сидеть неподвижно, процессы в вашем мозгу происходят такие же, как если бы вы действительно отправились за кофе.

Электрическая активность мозга переместилась в области, которые участвуют в планировании и выполнении действия, при этом окончательный сигнал мозг не посылает.

Это неоднократно доказано экспериментально, рассказывает доцент Центра когнитивной нейронауки Орхусского университета Юнас Линделёв (Jonas Lindeløv).

»Вы помещаете людей в МРТ-сканер и смотрите, какие зоны мозга активизируются, когда человек что-то представляет», — рассказал он «Виденскаб».

Одна мысль о каком-то действии активизирует множество процессов, подготавливающих движение.

Представьте себе, что когда вы встаете, чтобы сходить за кофе, вы больно ударяетесь об угол стола бедром. Представьте себе, как боль расходится вниз и вверх по ноге.

Ваш мозг уже формирует ощущение боли, которую вы переживали бы, действительно получая сигналы, идущие от ушибленной ноги.

Исследования свидетельствуют, что, внушив человеку, что он испытывает боль, под гипнозом можно добиться по большому счету точно такой же реакции в мозгу, как если бы человек в реальности подвергался болезненному физическому воздействию.

Сигналы о боли запускаются в мозгу человека от одного знания, что нечто причиняет боль.

Гипноз возвращает память людям с повреждениями мозга

Проблемы с памятью распространены у людей с повреждениями мозга, полученными, например, в результате дорожно-транспортных происшествий или инсульта.

Раньше не было эффективных способов лечить такие проблемы с памятью. Но в прошлом году (2017) одно датское исследование показало, что память людям с поврежденным мозгом можно вернуть с помощью гипноза.

«Идея попробовать гипноз была совершенно новой, и для нас стало большой неожиданностью получить такой хороший результат. В этой области многие пробовали разные методы, которые не срабатывали, так почему же внезапно подействовал наш?» — задается вопросом Юнас Линделёв.

Он провел исследование, опубликованное в научном издании «Мозг» (Brain), ведущем в области нейробиологии.

49 пациентов с повреждениями мозга были подвергнуты гипнозу, после чего, согласно нескольким нейропсихологическим тестам, их рабочая память в среднем улучшилась настолько, что стала такой же, как у среднестатистического здорового человека, или даже лучше.

Улучшения сохранялись все 12 недель, в течение которых исследователи наблюдали за участниками эксперимента.

«Я по-прежнему настроен весьма скептически, в том числе и потому, что такого результата никто не ожидал», — говорит Юнас Линделёв, который сейчас проводит более масштабное исследование, охватывающее больше пациентов, столкнувшихся с проблемами с памятью после черепно-мозговой травмы или сотрясения мозга.

Будет еще несколько исследований

Пациентов с повреждениями мозга, страдающих от проблем с памятью, вводили в состояние гипноза и под гипнозом возвращали в прошлое — к состоянию до травмы.

Они должны были вспомнить, как их память работала тогда, а затем узнавали, что она по-прежнему осталось такой, какой была.

«Мы проводили то, что называют возрастной регрессией, возвращая человека ко времени до мозговой травмы. В основном необходимо было, чтобы люди получили информацию, что их мозг работает так же, как и тогда», — говорит Юнас Линделёв.

После трех сеансов часового гипноза их память становилась значительно лучше.

«Но после травмы в мозгу точно так же недоставало ткани, так что по большей части мы не понимаем, почему это работает», — констатирует Юнас Линделёв.

Чтобы по-настоящему поверить в результаты собственных исследований, он хочет перепроверить их на более многочисленной группе пациентов.

Почему работает гипноз?

В настоящий момент не существует исследований, которые объясняли бы, как гипноз влияет на память пациентов с травмами головного мозга.

У Юнаса Линделёва есть несколько гипотез, которые он в ближайшее время собирается проверить в ходе нового исследования:

— гипноз уменьшает страх, и это влияет на память;

— гипноз открывает доступ к некоторым механизмам памяти, которые все время продолжали работать, но на некоторое время оказались заблокированными.

Сразу после черепно-мозговой травмы мозг переживает период химического и структурного дисбаланса, например, из-за отека.

«В этот период человек многого не может из-за этого дисбаланса. Мозг пытается приспособиться, и человек совершает много действий, призванных компенсировать дисбаланс», — объясняет Юнас Линделёв.

Подсознательно, совершенно не отдавая себе в этом отчета, в результате такой перебалансировки человек может начать использовать только те ресурсы, которые на данный момент действительно доступны.

Если хотите, можно сравнить этот процесс с применением гипса при переломе ноги.

Пока у человека гипс и он использует костыли, мышцы его здоровой ноги становятся сильнее, тогда как сломанная нога совсем ослабевает.

Поначалу многие даже не могут потом наступать на эту ногу, такая она слабая. Но человек хорошо знает, что нога в порядке, ведь он видит и чувствует ее. Поэтому он начинает вновь ее использовать.

Однако это лишь гипотеза, которая пока не подкреплена исследованиями.

Гипноз уменьшает боль и страх

Несколько исследований показали, что гипноз может делать и обратное — уменьшать боль, убедив мозг, что ее нет.

«Мы проводили эксперимент, в ходе которого гипнотизировали участников, прося их ощущать свою руку так, словно она под наркозом. Затем мы причиняли им боль, и при помощи ЭЭГ определяли, что рука «под наркозом" действительно испытывала меньше болевых ощущений», — говорит Бобби Закарие.

В 2013 году вышел научно-исследовательский обзор — так называемый метаанализ — по теме использования гипноза в ходе операций.

Метаанализ показал, что гипноз уменьшает время, необходимое на операцию, уменьшает страх, боль и количество используемых лекарств, а также ускоряет восстановление.

Бобби Закарие к тому же участвовал в исследовании 2016 года, которое показало, что гипноз влияет на так называемое катастрофическое мышление в связи с болью, и боль уменьшается, когда катастрофическое мышление, на нее направленное, ослабевает.

Катастрофическое мышление — это тревожный образ мыслей, при котором человек всегда ожидает худшего варианта развития событий. Люди с катастрофическим мышлением гораздо больше озабочены болью. Они описывают боль как более интенсивную, чем в восприятии других людей, и больше думают о ней.

«Психологические процессы влияют на то, как реагирует тело. С помощью гипноза мы можем повлиять на эти процессы и тем самым на наши чувства», — говорит Бобби Закарие.

Исследования гипноза неоднозначны

Несмотря на хорошие результаты гипнотического лечения пациентов с травмами головного мозга, несмотря на то, что, что многие исследования свидетельствуют об эффективности гипноза для управления страхом, болью и иммунными реакциями, ученые призывают пока не делать однозначных выводов по поводу гипноза.

«Существует довольно много исследований, которые свидетельствуют, что гипноз действительно имеет особый эффект, но в научной литературе нет единого мнения. Кроме того, меня тревожит потенциальная предвзятость публикаций в этой области», — говорит Юнас Линделёв.

Этот феномен называется «предвзятость публикаций» и означает стремление ученых и научных изданий публиковать преимущественно положительные результаты исследований, в связи с чем опубликовать статьи с негативными результатами исследований бывает трудно.

Это относится ко всем типам исследований, а не только к исследованиям гипноза.

Поэтому мы на самом деле не знаем, много ли существует исследований гипноза, демонстрирующих, что он не работает. Вероятно, они просто не были опубликованы.

Гипноз на велотренажере

В известном исследовании 1975 года ученые из Стэнфордского университета доказывают, что человека, крутящего педали велотренажера, можно загипнотизировать не менее успешно, чем того, кто расслабленно сидит на стуле.

Испытуемым говорили, что чем дольше они крутят педали, тем глубже будут погружаться в состоянии полного покоя и сосредоточенности. В результате они поддавались гипнозу не хуже, чем те, кого гипнотизировали традиционным способом.

В 2003 такое же исследование провели шведские ученые и получили тот же результат.

Проблемы с памятью после черепно-мозговых травм

Люди, получившие черепно-мозговую травму, часто страдают от проблем с так называемой рабочей памятью.

Вне зависимости от того, в каком именно месте поврежден их мозг, людям обычно трудно держать в памяти несколько вещей одновременно.

Если их ненадолго отвлечь, например, когда они пишут письмо, они забывают, чем занимались.

Большинство людей восприимчивы к гипнозу

В общем и целом людей можно разделить на три группы по тому, насколько они восприимчивы к гипнозу.

Легко внушаемые очень восприимчивы и легко поддаются гипнозу.

Плохо внушаемых очень трудно загипнотизировать и убедить перестать проверять реальность.

Средне внушаемые могут поддаться гипнозу, но не такому глубокому, как легко внушаемые. Подавляющее большинство людей относятся к этой группе.

Часть исследований проводилась на легко внушаемых людях, и, по мнению Юнаса Линделёва, это может быть причиной ошибочных выводов, ведь результаты таких исследований не будут актуальны для среднестатистического человека.

Степень внушаемости группы людей можно определить с помощью разных тестов. Например, по шкале «Харвард Груп Скейл» ( Harvard Group Scale), разработанной американскими учеными.

Гипноз может повлиять на иммунную реакцию

Бобби Закарие также интересуется возможностью управлять физиологическими процессами с помощью гипноза. Например, аллергической реакцией.

«Если где-то на коже появляется раздражение или воспаление, то этот процесс управляется через своего рода петлю обратной связи между нашей сенсорной нервной системой и мозгом. Таким образом мозг может поддерживать или усиливать иммунный ответ в этом месте», — говорит Бобби Закарие.

Они с коллегами провели исследование, которое свидетельствует, что можно уменьшить аллергическую реакцию человека, под гипнозом сказав ему не реагировать на вещество-аллерген.