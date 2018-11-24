Краснокнижные моржи появились в Белом море спустя несколько столетий

Краснокнижные атлантические моржи снова были замечены в Белом море, где не появлялись в течение нескольких столетий после резкого снижения популяции из-за неограниченного промысла. Об этом ТАСС в канун Дня моржа в России сообщил научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии им. П. П. Ширшова Александр Агафонов

"Атлантический морж на данный момент все еще считается исчезающим. Изначально их численность сократилась, потому что велся интенсивный промысел. Например, в Белом море они не появлялись с XVIII века. Но сейчас, наоборот, по нашим данным, там стали появляться моржи, что, скорее, говорит о положительной динамике", — сказал он.

Промысел краснокнижного атлантического моржа на данный момент запрещен. Тихоокеанского моржа, численность которого сейчас составляет около 200 тыс., разрешают добывать только коренным народам, но в крайне ограниченном количестве, добавил Агафонов.

Загрязнение морей и океанов не влияет на численность моржей напрямую, отмечает эксперт, но может существенно сократить количество рыбы, которой питаются ластоногие, особенно если речь идет о глобальных катастрофах вроде масштабных нефтяных разливов.

Старший научный сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Василий Спиридонов отметил, что тревожной информации о популяции атлантических моржей сейчас нет, но следить за ее состоянием необходимо, потому что точные данные об их численности отсутствуют. Есть и другая проблема, которая касается прежде всего тихоокеанских моржей: из-за изменений ледовой обстановки, происходящих по причине глобального потепления, животные не могут использовать лежбища, находящиеся, в частности, в Беринговом море. В поисках "стоянки" моржи вынуждены мигрировать еще севернее, что приводит к высокой конкуренции между животными за место на лежбищах на севере Тихого океана.

День моржа был учрежден в 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Совета по морским млекопитающим. Отмечается ежегодно 24 ноября. Моржи — крупнейшие ластоногие, обитающие в северном полушарии планеты.