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Пятимесячные младенцы оказались способными лингвистами 

Мир24 3 часа назад
Фото: mir24.tv
Немецкие ученые обнаружили, что малыши еще до того как научаться говорить, в состоянии распознать правильно и неправильно построенные фразы. Статья опубликована в Science Advances.
По словам исследователей, дети могут распознать языковую рекурсию (соединить вместе части главного предложения, разделенного придаточным) в возрасте пяти месяцев.
Исследователи из Института человеческой когнитологии и науки о мозге Общества Макса Планка провели два эксперимента с участием пятимесячных младенцев без неврологических заболеваний и проблем со слухом. С помощью ЭЭГ они измерили активность их головного мозга при обработке звуков, которые либо соответствовали правильно построенным фразам с вложенными конструкциями, либо нарушали это правило.
Полученный результат показал, что рекурсия действительно имеет право называться лингвистической универсалию и способность к ее пониманию является если не врожденной, то развивается в самом раннем возрасте.
В будущем для дальнейшего обсуждения темы ученые планируют провести похожий эксперимент с участием обезьян.
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