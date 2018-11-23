Пятимесячные младенцы оказались способными лингвистами

Немецкие ученые обнаружили, что малыши еще до того как научаться говорить, в состоянии распознать правильно и неправильно построенные фразы. Статья опубликована в Science Advances.

По словам исследователей, дети могут распознать языковую рекурсию (соединить вместе части главного предложения, разделенного придаточным) в возрасте пяти месяцев.

Исследователи из Института человеческой когнитологии и науки о мозге Общества Макса Планка провели два эксперимента с участием пятимесячных младенцев без неврологических заболеваний и проблем со слухом. С помощью ЭЭГ они измерили активность их головного мозга при обработке звуков, которые либо соответствовали правильно построенным фразам с вложенными конструкциями, либо нарушали это правило.

Полученный результат показал, что рекурсия действительно имеет право называться лингвистической универсалию и способность к ее пониманию является если не врожденной, то развивается в самом раннем возрасте.

В будущем для дальнейшего обсуждения темы ученые планируют провести похожий эксперимент с участием обезьян.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ