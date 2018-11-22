Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названа причина жестокого убийства бизнесмена в Москве
Названа причина жестокого убийства бизнесмена в Москве

В египетском храме бога Ра нашли важные надписи 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Egypt Ministry of Antiquities
Археологи из миссии министерства по делам древностей Египта обнаружили два больших известняковых блока с иероглифическими надписями, упоминающими имя великого строителя времен фараона Рамсеса II.
Как сообщает портал Phys.org, находка была сделана на археологическом участке в пригороде Каира — районе эль-Матария. Напомним, что недавно там были раскопаны руины церемониального здания с троном фараона Рамсеса II.
Установлено, что это был храм, посвященный богу Солнца Ра. В ходе раскопок археологи обнаружили две плиты из известняка. Нанесенные на них надписи помогли узнать имя строителя этого величественного сооружения.
Им был Аменеминт, считавшийся одним из лучших архитекторов того периода. По словам египтолога Мамдуха эль-Дамати, тексты на блоках свидетельствуют о том, что архитектор лично контролировал строительство тронного зала.
Именно там проходили наиболее важные церемонии, участие в которых принимал Рамсес II.
Российская Газета: последние новости
Ученые США назвали самый худший год в истории Земли Компьютерное моделирование воссоздало катастрофу на спутнике Марса Археологи сообщили о сенсационной находке в Персидском заливе
Комментарии
Наука , Наука и техника , Египет , Каир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто насиловал дознавателя? Полицейских могут выпустить264
Загадочные вертолеты над Кремлем озадачили москвичей136
Проект Крымского моста изменят из-за неожиданной находки37
Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов312
Сын Алибасова отреагировал на свадьбу отца8
Видео
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
00:18
Труба рухнула на людей у метро в Москве
Происшествия Другое
01:43
РФ предостерегла Киев от авантюр
Политика
00:14
Женщину ударили ножом у подъезда в Москве
Происшествия
01:04
Сын Алибасова отреагировал на свадьбу отца
Шоу-бизнес
01:00
Загадочные вертолеты над Кремлем озадачили москвичей
Новости Москвы
00:14
Собаке помогли выбраться из-под бетонной плиты
Общество
00:35
Пизанская башня выпрямляется
В мире Статьи
02:58
Врачи не могут помочь Басилашвили
Шоу-бизнес
00:32
США испытали новое ядерное оружие
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение