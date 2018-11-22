Астрономы ждут взрыва в южном созвездии. Шансы Земли уцелеть велики

Звездная система Апоп, находящаяся в 8000 световых лет от Солнца, вошла в финальную фазу своей эволюции и скоро закончит жизнь в ослепительной гамма-вспышке. По прогнозам астрономов, гамма-излучение взрыва не приведет к уничтожению озонового слоя Земли

Австралийские астрономы разобрались в том, что происходит в очень необычной звездной системе, находящейся в 8000 световых годах от нас в южном созвездии Наугольника (или Нормы). Эта двойная звезда была обнаружена рентгеновским телескопом XMM-Newton. В этом году австралийские астрофизики во главе с Джозефом Каллингемом дали звезде имя Апоп — в честь египетского змеевидного божества, олицетворяющего зло и оппонирующего светлому Ра, богу Солнца. Этот зловещий образ был навеян внешним видом этой системы: пара ярких звезд окружена извивающимся в форме дракона шлейфом космической пыли.

В вышедшей недавно статье астрофизики сообщают, что эта система очень скоро может подарить человечеству захватывающее зрелище. Одна из звезд взорвется как сверхновая, произведя при этом гамма-вспышку — явление, ранее наблюдавшееся астрономами только в отдаленных галактиках. Апоп же расположен в нашем Млечном пути, по вселенским масштабам в непосредственном соседстве с нами.

Одна из звезд в этой паре относится к классу звезд Вольфа-Райе: эти яркие и массивные звезды живут очень недолго, после чего взрываются как сверхновые. В нашей галактике известно всего несколько сотен звезд Вольфа-Райе. Особенно драматично протекает жизнь таких звезд в двойных системах, где происходит перетекание материи от одной звезды к другой, причем оба компонента по очереди проходят стадию Вольфа-Райе и заканчивают свою жизнь в ослепительной вспышке, превращаясь в черную дыру или нейтронную звезду.

Двойная система Апоп отличается сильными звездными ветрами, дующими от обоих компонентов. Сталкиваясь между собой, эти ветра приводят в движение шлейфы пыли (именно их видят астрономы в виде змеевидного облака). Австралийские астрофизики измерили скорости движения частей этой космической машины. Оказалось, что звездный ветер дует от звезды Вольфа-Райе со скоростью в 3400 километров в секунду. При этом скорость пылевого облака скромнее и составляет всего 570 километров в секунду. Такое возможно, считают астрофизики, только в одном случае — если звезда Вольфа-Райе вращается с огромной скоростью.

По мнению теоретиков, именно фактор быстрого вращения становится критическим, когда наступает момент взрыва сверхновой. В этом случае помимо всех обычных видимых эффектов, сопровождающих взрыв, должен происходить мощнейший выброс гамма-излучения, направленный вдоль оси вращения звезды. Так, по всей видимости, объясняется явление гамма-всплесков — столь мощных импульсов электромагнитного излучения, что их можно наблюдать буквально через всю видимую вселенную. Астрономы время от времени регистрировали гамма-всплески, начиная с 1967 года. Их механизм долго не могли объяснить, — когда американский военный спутник зарегистрировал первый гамма-всплеск, эксперты сперва связали его с ядерными испытаниями в СССР. Сейчас считается, что гамма-всплеск происходит при гравитационном коллапсе быстро вращающегося объекта. Внутренняя часть звезды образует черную дыру, а внешняя за короткий промежуток времени проваливается в нее, выделяя огромное количество энергии в виде электромагнитного импульса вдоль оси вращения.

Австралийские астрофизики убеждены, что изучаемый ими объект Апоп — идеальный кандидат на роль такого гамма-источника. Он может вспыхнуть очень скоро — через несколько месяцев или через несколько тысяч лет, что по космическим масштабам в любом случае недолго.

Наша планета находится достаточно близко к Апопу, чтобы эта гамма-вспышка могла уничтожить если не саму Землю, то как минимум озоновый слой ее атмосферы, что означало бы планетарную катастрофу. К счастью, по мнению астрономов, такой неприятный сценарий практически исключен: ось вращения системы Апоп, видимо, не направлена в нашу сторону, так что мы останемся в стороне от испепелящего луча. Это, впрочем, не помешает одному из следующей сотни поколений землян насладиться эффектным космическим зрелищем.