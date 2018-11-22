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Названа причина внезапного взлета вертолетов над Кремлем

Опубликован текст древнейшей жалобы на Земле 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Фото: The British Museum
Исследователи из Британского музея представили расшифрованный текст надписи на глиняной табличке, найденной при раскопках месопотамского города Ур.
Расшифровка приведена на портале IFL Science. Глиняная табличка хранится в коллекции Британского музея. Она была создана около 1750 года до н.э. Текст написан на одном из древнейших семитских языков — аккадском.
Ученые полагают, что им в руки попала древнейшая жалоба в мире. Она была написана в городе Ур, который находился на территории современного Ирака. Автором послания является некий человек по имени Нанни. Он пишет поставщику по имени Эа-Насир.
Вероятно, Эа-Насир доставил Нанни из региона Персидского залива медь низкого качества. Кроме того, он затянул сроки поставки, а также грубо обошелся со слугами, которых послал Нанни для разгрузки товара.
"Почему ты относишься к кому-то вроде меня с таким презрением? — задается вопросом Нанни. — Теперь ты должен полностью вернуть мне деньги. Знай, что я не буду принимать другую медь, кроме как высокого качества. Я отберу и проверю лично каждый слиток на своем собственном дворе и оставляю за собой право на отказ, потому что ты отнесся ко мне с презрением".
Добавим, что размер таблички составляет 11,6 на 5 сантиметров.
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