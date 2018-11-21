Секс принцессы с лебедем: что нашли в римской спальне

Археологи обнаружили эротическую фреску на руинах Помпеев

В спальне одного из домов в Помпеях, где ранее было найдено изображение бога плодородия Приапа с огромным фаллосом, обнаружили фреску со сценой полового акта принцессы Леды и лебедя, в которого с целью овладеть красавицей, согласно древнегреческой мифологии, превратился громовержец Зевс. Подобные картины попадались археологам в Помпеях и раньше, однако впервые Леда запечатлена сидящей и с буквально пронзающим смотрящего взглядом.

Фреску с изображением сцены совокупления женщины и лебедя обнаружили археологи в одном из спальных помещений древнего города Помпеи, уничтоженного в 79 году нашей эры извержением Везувия, сообщается на официальном сайте одноименного археологического парка. Открытие было сделано во время работ по сохранению античных руин от разрушения дождевой водой и прочими внешними факторами. Погребенное на протяжении почти 2000 лет под вулканическим пеплом акварельное изображение сохранилось в превосходном состоянии.

В работе неизвестного художника проглядываются даже мелкие детали, а краски почти не утратили яркость. Комната с фреской расположена в спальне дома на Виа дель Везувио рядом с коридором, где ранее обнаружили изображение бога плодородия Приапа с огромным половым членом в состоянии эрекции.

Как заявили исследователи, девушка на фреске — это дочь этолийского царя Фестия и Евритемиды принцесса Леда, а лебедь является воплощением греческого бога грома и молний Зевса.

Global Look Press via ZUMA Press

«Леда и лебедь» — известный художественный сюжет, довольно часто встречающийся в произведениях античного декоративно-прикладного искусства. Согласно древнегреческому мифу, поразившийся красотой Леды могучий Зевс предстал перед принцессой в образе лебедя и овладел ею на реке Еврот. Вскоре девушка снесла три яйца: из них вылупились Елена Прекрасная, из-за которой началась Троянская война, а также будущие участники похода аргонавтов Кастор и Полидевк. Создавая фреску, неизвестный римлянин, конечно, писал не Зевса, а его прототип из римского пантеона Юпитера, который имел аналогичные возможности и функции.

Найденная Леда — отнюдь не первая в Помпеях. Похожие картинки находили в домах города и раньше, однако на предыдущих фресках принцесса, во-первых, неизменно представала стоящей, а не сидящей, а, во-вторых, на некоторых из них была изображена не в момент совершения полового акта. Директор археологического парка Массимо Осанна особенно отметил пронизывающий взгляд Леды, будто бы обращенный на изучающего фреску.

Эротическая сцена пользовалась большой популярностью и полтора тысячелетия спустя у живописцев эпохи Возрождения. Леонардо да Винчи , Микеланджело Буанарроти и другие мастера изображали Леду в момент совокупления или сразу после него. Итальянцы по происхождению, они также называли выполненного лебедя Юпитером, а не Зевсом. Сюжет активно развивался и в последующие века.

Кроме того, история Леды и лебедя фигурирует в художественных произведениях, начиная с Античности и вплоть до XX века.

Эротический образ принцессы вдохновлял юного Александра Пушкина, который в 1814 году написал кантату «Леда».

У русского поэта, которому древнегреческая культура, очевидно, была ближе, чем древнеримская, лебедем предстает Зевс.

В октябре ученые пришли к выводу, что жар от Везувия заживо испарял людей и взрывал им головы. Исследователи обратили внимание на то, что на некоторых скелетах, найденных в разрушенных постройках города Геркуланум, встречаются остатки красного и черного минералов. Проведя исследования методами микроспектроскопии, ученые предположили, что этот налет — не что иное, как железо, оставшееся от крови, подверженной высокой температуре.

Другим потрясением для научного мира стала надпись на стене одного из зданий, указавшая, что извержение вулкана произошло не в августе, как считалось всегда, а в октябре. О том же свидетельствуют и другие находки. Например, на останках тел сохранилась необычно теплая для лета одежда. Также археологи находили остатки вина, сделанного из винограда, который собирали в сентябре. Обнаруживали гранаты и орехи, а в одной из последних экспедиций была найдена закальцинировавшаяся ветка с ягодами, созревающими осенью.

В мае в ходе раскопок нашли скелет мужчины, спасшегося от потоков лавы, но убитого огромным обломком каменной стены. Во время извержения Везувия несчастный пытался укрыться в доме, однако подземные толчки разрушили стену, и на мужчину обрушился ее трехсоткилограммовый фрагмент, впечатав верхнюю часть тела в землю.