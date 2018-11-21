Собаки осознают собственное непонимание

Ученые выяснили, что собаки могут осознавать, что находятся в ситуации, для решения которой им не хватает информации. Биологи считали, что подобные метакогнитивные способности свойственны только для приматов. Результаты работы опубликованы в журнале Learning & Behavior.

В рамках новой работы ученые решили исследовать метакогнитивные способности собак, то есть то, осознают ли те свои знания. В ходе эксперимента авторы клали за одну из двух ширм с узкой щелью награду — еду или игрушку. В некоторых случаях испытуемая собака видела, куда человек кладет предмет, а в других — нет. Ученые определяли вероятность, с которой собаки сперва посмотрят в щель, перед тем как делать выбор. Человек и шимпанзе обычно пользуются такой возможностью, то есть понимают, что знаний о ситуации у них недостаточно.

Некоторые исследователи считают, что подобное поведение у собак — лишь следствие инстинктов, а о метакогнитивных процессах ничего не говорит. Идея эксперимента со спрятанными ценностями заключалась в аналогии с «эффектом паспорта», описанным для людей и других крупных обезьян. Он заключается в том, что ценный предмет мы ищем более тщательно, чем незначительный. Если собаки также будут с разной вероятностью подглядывать в зависимости от ценности предмета, то это опровергнет идею об инстинктивном поведении.

В результате оказалось, что если собаки не знают, где находится предмет, то значительно чаще заглядывают в щель. Также оказалось, что они чаще подглядывают, если ищут игрушку. Однако такая проверка не всегда увеличивала успех. В первом варианте задания, когда прятали еду или игрушку, подсматривание позволяло собакам чаще выбрать правильный вариант. Тем не менее, во втором варианте, когда прятали еду разной ценности, подсматривание не помогало собакам выбрать наилучшую опцию. Авторы считают, что это может быть связано с чрезмерной возбудимостью собак и желанием найти награду. В целом авторы приходят к выводу, что собаки в некоторой степени подстраивают свое поведение под конкретную задачу, но уступают в этом приматам.