Загадочные борозды на Фобосе получили объяснение

Борозды, пересекающие поверхность спутника Марса Фобоса, могут быть следами древнего астероида. Небесное тело врезалось в поверхность и взорвалось, после чего его детали разлетелись в разные стороны — такую теорию выдвинули ученые из Брауновского университета ( США ).

Местом удара, возможно, является крупнейший на Фобосе кратер Стикни, чей диаметр достигает девяти километров (диаметр самого Фобоса — 27 км), сообщает Planetary and Space Science.

Напомним, что загадочные бороздки на Фобосе заметили еще в 1970-х годах, в ходе миссий NASA «Маринер» и «Викинг». Но в течение нескольких десятилетий ученые не могли объяснить их природу.

Предполагалось, что их оставляли осколки метеоритов, врезавшихся в Марс. Другая теория «обвиняла» гравитационные силы Красной планеты, которые будто бы постепенно разрушали спутник — борозды называли первыми признаками разрывов коры.

Недавно ученые предположили, что все могло быть гораздо проще. Гигантский астероид, столкнувшись с Фобосом, вызвал бы настоящий камнепад. Валуны, катящиеся из кратера Стикни, действительно могли оставить за собой глубокие полосы.

Но эта теория объясняла не все. Так, некоторые канавы накладываются одна на другую, как если бы они появились в разное время. Часть из них проходит прямо через Стикни, что также противоречит гипотезе об астероиде. Кроме того, на Фобосе заметна «мертвая зона» с ровной поверхностью, которую валуны по какой-то причине обошли.

Чтобы найти ответы на все вопросы, ученые провели компьютерное моделирование. Траекторию валунов рассчитали в соответствии с гравитацией Фобоса, скоростью его вращения, формы и рельефа.

Результаты показали: из-за небольшой силы притяжения спутника валуны могли катиться по его поверхности очень долго. Фактически, они несколько раз обогнули его по периметру — этим объясняется наложение одних следов на другие.

Ровное место же возникло благодаря возвышенности. Куски породы подскакивали на ней, как на трамплине, и перелетали через эту область, приземляясь в отдалении.

Ранее компьютерное моделирование помогло ученым узнать, как сформировались Фобос и Деймос. Вероятнее всего, они возникли от столкновения Марса с небольшим космическим телом.