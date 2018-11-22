Science (США): почему 536 год был худшим для жизни на Земле

Какой год был худшим для жизни? Не 1349-й, когда чума уничтожила половину населения Европы. Не 1918-й, когда от гриппа умерло от 50 до 100 миллионов человек. Нет, 536 год. Американский журнал Science рассказывает, почему именно этот год считают худшим на Земле, а также о последних исследованиях, которые раскрывают причины этих трагических событий.

Спросите исследователя средневекового периода Майкла Маккормика (Michael McCormick), какой год был худшим для жизни, и он ответит вам, не задумываясь: «536-й». Не 1349-й, когда чума уничтожила половину населения Европы. Не 1918-й, когда от гриппа умерло от 50 до 100 миллионов человек, в основном молодежь. Нет, 536 год. В Европе.

«Это было начало одного из худших периодов для жизни человека, если не самый худший год», — говорит историк и археолог Маккормик, возглавляющий «Инициативу за науку о человеческом прошлом» при Гарвардском университете.

Таинственный туман на 18 месяцев окутал Европу, Ближний Восток и некоторые регионы Азии.

«Солнце целый год излучало свой свет без яркости, как луна», — писал византийский историк Прокопий Кесарийский.

Летом 536 года температура опустилась до 1,5-2,5 градуса Цельсия, положив начало самому холодному десятилетию за 2 300 лет. Тем летом в Китае выпал снег, урожай погиб, а люди начали голодать. В ирландских летописях сообщается о нехватке хлеба с 536 по 539 год. Затем в 541 году в римском портовом городе Пелузий в Египте произошла вспышка бубонной чумы. Ее назвали «Юстинианским мором», и она распространялась очень быстро, уничтожив от трети до половины населения в Византийской империи, что ускорило ее падение, говорит Маккормик.

Историкам давно уже известно, что середина шестого века была мрачным периодом в эпоху раннего средневековья, но их издавна озадачивало то, что могло стать причиной таинственных туч, закрывших небо на полтора года. Но недавно группа ученых во главе с Маккормиком и гляциологом Полом Маевски (Paul Mayewski) из Института климатических изменений при Университете штата Мэн в Ороно провела сверхточный анализ льда из швейцарского ледника и определила виновника. Выступая на этой неделе на семинаре в Гарварде, участники исследования сообщили, что из-за мощнейшего извержения вулкана в Исландии в начале 536 года пепел разлетелся по всему Северному полушарию. В 540 и 547 годах последовали два новых мощных извержения. После этих ударов стихии в Европу пришла чума, погрузившая континент в состояние экономического застоя, который длился до 640 года, в то время, как показывает другой сигнал из швейцарского ледника в виде повышенного содержания свинца, начали активно добывать серебро.

По словам проректора Оклахомского университета в Нормане Кайла Харпера (Kyle Harper), специализирующегося на средневековой и древнеримской истории, вмерзшая в лед подробная хроника стихийных бедствий и рукотворных загрязнений «дает нам новый материал для понимания взаимной связи естественных и искусственных причин, приведших к падению Римской империи, а также первых сдвигов новой средневековой экономики».

С тех пор как в 1990-х года были проведены исследования древесных годичных колец, которые показали, что летние сезоны в период примерно 540 года были необычайно холодными, ученые ведут поиски причин такого похолодания. Три года назад глубинная часть полярного льда из Гренландии и Антарктиды дала ключ к разгадке. Когда извергается вулкан, он выбрасывает высоко в атмосферу серу, висмут и прочие вещества. Там они формируют слой взвешенных частиц, который отражает солнечный свет обратно в космос и охлаждает планету. Сопоставив эти химические следы во льдах с климатическими данными, взятыми из годичных колец, коллектив ученых под руководством Майкла Сигла (Michael Sigl), работающего сегодня в Бернском университете, обнаружила, что почти каждому необычайно холодному лету за последние 2 500 лет предшествовало извержение вулкана. Ученые предположили, что особенно мощное извержение могло произойти в конце 535 или начале 536 года где-нибудь в Северной Америке, а за ним в 540 году последовало другое. Команда Сигла сделала вывод о том, что длительный период мрака и холода объясняется этим двойным ударом стихии.

Маевски вместе со своим междисциплинарным коллективом ученых решил поискать следы тех же самых извержений в ледяных кернах, полученных в 2013 году в результате бурения ледника Колле-Ньифетти в швейцарских Альпах. Ледниковый лед толщиной 72 метра скрывает от людского взора следы вулканических извержений, пылевых бурь в Сахаре и человеческой деятельности в Европе за последние две тысячи лет. Ученые расшифровали эти следы при помощи новой технологии сверхвысокого разрешения. При ее использовании лазер нарезает пластинки льда толщиной 120 микрон, которые представляют всего несколько дней или недель снегопадов. Делает он это по всей глубине добытого керна. Все образцы — а их по 50 тысяч с каждого метра керна — анализируют на наличие десятка элементов. Эта технология позволила ученым с точностью до месяца и менее определить, когда были бури, вулканические извержения и свинцовые загрязнения. Причем сделали они это за срок в две тысячи лет, рассказал вулканолог из Университета штата Мэн Андрей Курбатов

Во льдах, датируемых весной 536 года, студентка Лора Хартман (Laura Hartman) нашла две микроскопические частички вулканического стекла. Подвергнув их воздействию рентгена для определения химического состава, Хартман и Курбатов обнаружили, что они очень похожи на частицы вулканического стекла, найденные ранее в озерах и торфяных болотах Европы, а также в ледяных кернах из Гренландии. Те частицы, в свою очередь, были похожи на вулканическую породу из Исландии. Сходство химического состава убедило геолога Дэвида Лоуи (David Lowe) из новозеландского университета Вайкато (г. Гамильтон), что частицы, найденные в швейцарских кернах, вполне могли попасть туда из того же самого исландского вулкана. Однако Сигл заявляет, что нужны дополнительные доказательства, дабы он убедился, что извержение было в Исландии, а не в Северной Америке.

Так или иначе, но ветры и погода в 536 году наверняка были такими, что шлейф от извержения пошел на юго-восток через Европу и позднее дошел до Азии, оставляя после себя полосу холода, говорит Курбатов. Следующий шаг заключается в том, чтобы найти больше частиц из этого вулкана в озерах Европы и Исландии, дабы убедиться, что его местонахождение именно в Исландии, а потом выяснить, почему он был таким опустошительным.

Спустя столетие и несколько извержений в толще льда появились более жизнеутверждающие новости. В 640 году там резко повысилось содержание свинца. Серебро выплавляли из свинцовой руды, и поэтому свинец является признаком повышенного спроса на этот драгоценный металл. Следовательно, экономика в то время оправлялась от удара вековой давности, говорит археолог Кристофер Лавлак (Christopher Loveluck), работающий в Британии в Ноттингемском университете. Второй пик содержания свинца приходится на 660 год. Он свидетельствует о том, что в развивающейся средневековой экономике появилось большое количество серебра. Это указывает на то, что в условиях развития торговли золото стало редкостью, и пришлось использовать серебро в качестве денежного стандарта.

«Это свидетельствует о том, что впервые начало укрепляться купеческое сословие», — говорит Лавлак.

Но лед показал, что потом наступил новый мрачный период. Во время эпидемии чумы в Европе в 1349-1353 годах свинец исчез из воздуха, свидетельствуя о том, что экономика снова застопорилась.