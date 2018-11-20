Европе угрожает супервулкан

Флегрейские поля: накопление магмы под опасным супервулканом может быть сигналом огромного извержения

Один из самых опасных в мире супервулканов накапливает магму, переходя в состояние, которое обычно наблюдается перед извержением. И если оно произойдет, это может нанести сокрушительный удар по городу Неаполю на юге Италии , расположенном неподалеку.

Ученые отмечают, что извержение нельзя назвать неизбежным. Но нынешнее состояние Флегрейских полей указывает на то, что это может произойти «в какой-то момент в будущем». Флегрейские поля — это один из немногих активных супервулканов в мире. Он лежит за девять миль на запад от города Неаполя, в котором живет 1,5 миллиона человек. Последнее извержение супервулкана произошло в 1538 году. Это событие вошло в историю под названием взрыв Монте-Нуово.

Однако 40 тысяч лет назад здесь произошло необычайно мощное извержение, которое уступает только историческому рекордсмену в Йеллоустоне. За последние 60 лет вулканический регион, который состоит из 24 кратеров и образований, демонстрировал признаки активности. Поэтому ученые исследовали его и пристально следили, чтобы лучше понять, когда наступят большие перемены.

В последнем исследовании команда ученых во главе с Франческой Форни из ETH Zurich анализировала образцы камней, минералов и стекла, которые остались после 23 вулканов Флегрейских полей за последние 60 тысяч лет. Анализируя элементы в этих образцах, исследователи смогли определить, что случилось до и после взрывов супервулкана. Ученые обнаружили, что под вулканической системой накапливается магма, а сама она переходит в новый цикл кальдеры. Это может указывать на приближение новой фазы, которая закончится мощным извержением. Впрочем, в ближайшее время оно вряд ли произойдет.

Анализ образцов показал серьезные изменения в температуре и содержании воды в магме в определенных точках, где ранее происходили извержения Флегрейских полей. Количество минералов в магме со временем все больше сокращается, а воды — увеличивается. Подобные изменения происходили и перед взрывом Монте-Нуово. После событий Монте-Нуово супервулкан перешел в «новую фазу» спячки. Но в 1950-х годах были три «главных периода беспокойства», которые указали на его пробуждение.

Newsweek, США