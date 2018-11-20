Европе угрожает супервулкан

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Флегрейские поля: накопление магмы под опасным супервулканом может быть сигналом огромного извержения 

ИноСМИ 4 часа назад
Фото: © AP Photo, Carmelo Imbesi
Один из самых опасных в мире супервулканов накапливает магму, переходя в состояние, которое обычно наблюдается перед извержением. И если оно произойдет, это может нанести сокрушительный удар по городу Неаполю на юге Италии, расположенном неподалеку.
Ученые отмечают, что извержение нельзя назвать неизбежным. Но нынешнее состояние Флегрейских полей указывает на то, что это может произойти «в какой-то момент в будущем». Флегрейские поля — это один из немногих активных супервулканов в мире. Он лежит за девять миль на запад от города Неаполя, в котором живет 1,5 миллиона человек. Последнее извержение супервулкана произошло в 1538 году. Это событие вошло в историю под названием взрыв Монте-Нуово.
Однако 40 тысяч лет назад здесь произошло необычайно мощное извержение, которое уступает только историческому рекордсмену в Йеллоустоне. За последние 60 лет вулканический регион, который состоит из 24 кратеров и образований, демонстрировал признаки активности. Поэтому ученые исследовали его и пристально следили, чтобы лучше понять, когда наступят большие перемены.
В последнем исследовании команда ученых во главе с Франческой Форни из ETH Zurich анализировала образцы камней, минералов и стекла, которые остались после 23 вулканов Флегрейских полей за последние 60 тысяч лет. Анализируя элементы в этих образцах, исследователи смогли определить, что случилось до и после взрывов супервулкана. Ученые обнаружили, что под вулканической системой накапливается магма, а сама она переходит в новый цикл кальдеры. Это может указывать на приближение новой фазы, которая закончится мощным извержением. Впрочем, в ближайшее время оно вряд ли произойдет.
Анализ образцов показал серьезные изменения в температуре и содержании воды в магме в определенных точках, где ранее происходили извержения Флегрейских полей. Количество минералов в магме со временем все больше сокращается, а воды — увеличивается. Подобные изменения происходили и перед взрывом Монте-Нуово. После событий Монте-Нуово супервулкан перешел в «новую фазу» спячки. Но в 1950-х годах были три «главных периода беспокойства», которые указали на его пробуждение.
Newsweek, США
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