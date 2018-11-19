Найдены частицы креста, на котором распяли Иисуса

Болгарии археологи при раскопках в древней крепости близ города Велико-Тырново обнаружили первое в своем роде золотое распятие Христа , датированное XII веком.

Как сообщает Archaeology in Bulgaria, находка была сделана при исследовании руин недавно открытой средневековой церкви. Археологи обнаружили так называемый энколпион — небольшой ковчег крестообразной формы с изображением Иисуса Христа.

Внутрь обычно помещали частицы освященной просфоры или мощи святых. Находка датирована XII веком. Болгарские ученые утверждают, что она первая в своем роде. Артефакт изготовлен из чистого золота.

Он был найден за алтарем археологической группой во главе с профессором Константином Тотевым. Внутри энколпиона находились кусочки древесины. Ученые полагают, что их выдавали за частицы Святого креста, на котором был распят Иисус Христос.

Их подлинность технически проверить невозможно. Предполагается, что все деревянные частицы, использовавшиеся в качестве реликвий в средневековых восточных церквях, были получены из кусков Святого креста.

В средние века было принято хранить в церквях подобные реликвии. Анализ показал, что артефакт был изготовлен в тот период, когда Болгария еще была частью Византии.

Примечательно, что сама церковь была построена лишь в XIII веке, то есть через столетие после изготовления уникального распятия.