Ещё
Найдены частицы креста, на котором распяли Иисуса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США посоветовали Украине "заблокировать" Донбасс
США посоветовали Украине "заблокировать" Донбасс

Найдены частицы креста, на котором распяли Иисуса 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Regneews / Archaeology in Bulgaria
В Болгарии археологи при раскопках в древней крепости близ города Велико-Тырново обнаружили первое в своем роде золотое распятие Христа, датированное XII веком.
Как сообщает Archaeology in Bulgaria, находка была сделана при исследовании руин недавно открытой средневековой церкви. Археологи обнаружили так называемый энколпион — небольшой ковчег крестообразной формы с изображением Иисуса Христа.
Внутрь обычно помещали частицы освященной просфоры или мощи святых. Находка датирована XII веком. Болгарские ученые утверждают, что она первая в своем роде. Артефакт изготовлен из чистого золота.
Он был найден за алтарем археологической группой во главе с профессором Константином Тотевым. Внутри энколпиона находились кусочки древесины. Ученые полагают, что их выдавали за частицы Святого креста, на котором был распят Иисус Христос.
Их подлинность технически проверить невозможно. Предполагается, что все деревянные частицы, использовавшиеся в качестве реликвий в средневековых восточных церквях, были получены из кусков Святого креста.
В средние века было принято хранить в церквях подобные реликвии. Анализ показал, что артефакт был изготовлен в тот период, когда Болгария еще была частью Византии.
Примечательно, что сама церковь была построена лишь в XIII веке, то есть через столетие после изготовления уникального распятия.
Российская Газета: последние новости
Археологи сообщили о сенсационной находке в Персидском заливе Раскрыта тайна "Книги Судного дня" Метрологи дали новое определение килограмму
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США посоветовали Украине «заблокировать» Донбасс246
Стала известна судьба квартиры Осина21
Пока вы спали: Доходы россиян обнулятся467
Найдены предсмертные записки погибшего депутата59
От Малахова массово бегут сотрудники11
Видео
00:30
Последнее слово Януковича
В мире Политика
01:52
Минобороны опубликовало уникальный архив
Армия Войска
00:44
В метрополитене отреагировали на видео с лисой
Новости Москвы
00:57
«Мощная депрессия» накроет Москву
Погода Новости Москвы
00:46
Терезе Мэй предрекли день расплаты
В мире Европа
04:31
Россия начала перевооружение Ракетных войск
Армия Оружие
01:49
Пострадавшая в Керчи студентка записала видео для отца
Происшествия
12:01
США посоветовали Украине «заблокировать» Донбасс
В мире
00:30
«Не может передвигаться»
Происшествия
12:33
Тест новейших автоматов АК попал на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение