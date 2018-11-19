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В Эквадоре нашли древние погребения эпохи Лас-Вегас
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В Эквадоре нашли древние погребения южноамериканцев эпохи Лас-Вегас 

Индикатор 2 часа назад
Фото: Пресс-служба ДВФУ
В ходе новой экспедиции в Эквадор российские археологи раскопали три погребения древних обитателей Южной Америки возрастом от 6 до 10 тысяч лет. Находки относятся к археологической культуре Лас-Вегас. Анализ артефактов поможет ученым понять, как развивались древние культуры на берегах Тихого океана, и уточнить историю зарождения древнеамериканских цивилизаций. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Indicator.Ru.
Чтобы проследить развитие древних культур на противоположном от российского Дальнего Востока побережье Тихого океана археологи изучали памятник Лома Атауальпа. «Его материалы носят переходный характер от архаики к формативу, то есть от мезолита к неолиту, — комментирует руководитель экспедиции, сотрудник ДВФУ Александр Попов. — Здесь нами раскопаны три погребения, которые, вероятно, были сделаны в разное время. Это позволит сравнить их материалы и получить новую информацию о развитии древних культур в период от 10 до 6 тысяч лет назад».
Сейчас материалы экспедиции — каменные орудия труда, человеческие останки — обрабатывают эксперты из нескольких стран, чтобы понять, как использовались эти орудия, точно их датировать, а также реконструировать облик древних жителей Южной Америки. Археологи ДВФУ ведут работы в Эквадоре с 2014 года. Древние культуры Тихоокеанского побережья российские ученые исследуют вместе с коллегами из Приморского политехнического университета. Параллельно исследования проводятся в южном Приморье, в том числе на острове Русский.
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