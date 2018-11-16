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Умер Жорес Медведев
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Умер российский и британский биохимик Жорес Медведев 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Российский и британский биохимик, геронтолог Жорес Медведев скончался в четверг в Лондоне на 94-м году жизни, сообщил РИА Новости в пятницу его брат, историк и публицист Рой Медведев.
"Вчера Жорес Медведев скончался в Лондоне", — сказал Рой Медведев.
Жорес Медведев вместе со своим братом-близнецом Роем, ставшим потом известным историком и публицистом, родился 14 ноября 1925 года в Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия). В 1950 году окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени К. А. Тимирязева и в том же году защитил кандидатскую диссертацию. Ему была присуждена ученая степень кандидата биологических наук.
С 1962 по 1969 год руководил лабораторией молекулярной радиобиологии в Институте медицинской радиологии Академии медицинских наук СССР в Обнинске (Калужская область). В 1969 году Жорес Медведев был уволен с работы в связи с выходом книги в США на английском The Rise and Fall of T. D. Lysenko ("Подъем и падение Лысенко"). Ему запретили выезжать за границу.
В конце 1972 года был приглашен на годичный срок для работы в отделе генетики Национального института медицинских исследований в Лондоне. Приглашение из Великобритании было связано с экспериментальной проверкой одной из теорий старения, которую Медведев начал разрабатывать еще в 1961 году. В январе 1973 года Жорес Медведев выехал в Англию и был лишен советского гражданства.
С 1973 по 1992 год работал в Национальном институте медицинских исследований в Лондоне (с 1974 года в должности старшего научного сотрудника в отделе генетики).
В августе 1990 года указом президента СССР Михаила Горбачева Жоресу Медведеву было возвращено советское гражданство. На родину он не вернулся, но часто посещал Россию. В 1990, 1991 и 1992 годах участвовал в радиобиологических экспедициях, организованных Институтом эволюционной морфологии и экологии животных имени А. Н. Северцова в Чернобыльской зоне отчуждения.
Жорес Медведев был членом Нью-Йоркской академии наук и многих биологических научных обществ. Лауреат нескольких международных премий. Награжден бронзовой медалью Менделя (1970), золотой медалью Американской ассоциации биогеронтологии (1984). Автор многих книг и статей по геронтологии, генетике, биохимии, экологии, истории.
В 2017 году Жорес Медведев попал в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец".
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