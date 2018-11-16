Раскрыта тайна «Книги Судного дня»

Профессор истории из Университета штата Иллинойс ( США ) Кэрол Саймс установила, что знаменитую "Книгу Судного дня" около 1000 лет назад писали гораздо дольше, чем считалось до сих пор.

Как сообщает Phys.org, речь идет о "Книге Судного дня", известной также под названием "Domesday". Это свод материалов о всеобщей поземельной переписи, которую повелел провести Вильгельм Завоеватель.

Считается, что ее провели в 1085-1086 годах — через 20 лет после вторжения войск Вильгельма из Нормандии в Англию. Результатом стало создание беспрецедентного сборника сведений. В него были включены практически полные данные о жителях государства.

Однако история происхождения книги никогда не была тщательно изучена. Этим и занялась профессор Кэрол Саймс. Прежде всего, ее заинтересовал вопрос: как столь масштабный документ в то время удалось создать всего за два года?

После многолетних исследований Саймс утверждает, что работа над книгой была завершена гораздо позже, возможно, спустя десятилетия после смерти Вильгельма в 1087 году. Кроме того, оказалось, что сбор информации не был просто бюрократической процедурой, как думали до сих пор.

Об этом свидетельствуют записи. В ходе переписи жителям дали возможность изложить свои жалобы и предложения. Этим правом воспользовались сотни тысяч людей.

Например, один из текстов содержит жалобу горожан. Они утверждают, что их дома снесли ради строительства замка.

По мнению Саймс, настало время пересмотреть и переосмыслить историю создания одной из самых знаменитых книг Англии.